جلسة تصوير تضع مايان السيد في صدارة تريند جوجل مصر

مايان السيد، يمتلك نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حسابات رسمية، يتواصلوا خلالها مع محبيهم وجمهورهم، حيث يشاركونهم أحدث إطلالاتهم المميزة، وكذلك تفاصيل حياتهم وآخر أخبارهم.

مايان السيد

وتصدرت الفنانة المصرية مايان السيد اليوم الاثنين الموافق الخامس من ستمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل داخل جمهورية مصر العربية، بعد إجرائها جلسة تصوير التقطت خلالها العديد من الصور والمميزة.

إطلالة مايان السيد

وأطلت مايان السيد بصور مميزة على حساباها الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" ليفاع الجمهور معها بحالة من الإيجابية، حيث أن الإطلالة نالت إعجاب الآلاف من متابعيها.

فستان مايان السيد

وظهرت مايان السيد مرتدية فستان سهرة مميزة، أسود اللون ولامع، و"كت" مع الاستعانة بمكياج بسيط وشعر منسدل على كتفيها ما نال استحسان جمهورها العاشق لفنها وإطلالاتها التي لطالما تبهر محبيها بها.

فستان مايان السيد

ولدت النجمة مايان السيد في نوفمبر من عام 1997، وحبها للفن دفعها إلى السير في المجال مبكرا حيث بدأت مسيرتها من خلال المسلسل الدرامي "كأنه إمبارح"، الذي كان من تأليف وإشراف الكاتبة مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم علي.

أعمال مايان السيد

رشح مايان السيد المخرج حاتم علي بعد بروزها في مسلسل "ظل الرئيس"، بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد الغني، هنا شيحة، ثم واصلت بعد ذلك مسيرتها بنجاح، لصبح واحدة من الوجوه الشابة والصاعدة بقوة.

جلسة تصوير مايان السيد

وخضعت مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، خطفت من خلالها الأنظار إليها عبر إنستجرام معلقة عليها: "تفضلوا بقبول فائق الإحترام"، لتنهال عليها التعليقات الإيجابية المعجبة بالإطلالة مثل: "إيه الجمال ده"، "ربنا يحفظك"، "أجمل ميمي في الدنيا"، "قمورة أوي ما شاء الله"، ما أسعدها.

آخر أعمال مايان السيد

وظهرت مايان السيد في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2022، والذي يعتبر آخر أعمالها، مشاركة أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، ياسر جلال، ومحمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل ونحبة كبيرة من ألمع النجوم، في العمل الكبير الذي أخرجه بيتر ميمي.