خاص لـ "الفجر".. صافي الأصول بالعملة الأجنبية يشهد أول تحسن منذ سبتمبر الماضى

كشفت بيانات البنك المركزي التى أطلعت “الفجر” عليها، عن أن شهر يوليو الماضي أول تحسن في صافي الأصول بالعملة الأجنبية للقطاع المصرفي منذ سبتمبر 2021، حسب بيانات رسمية. وانخفض عجز صافى الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي خلال يوليو الماضي 0.6% إلى 367.8 مليار جنيه (19.4 مليار دولار) مقابل 370.1 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) في يونيو حسب بيانات رسمية. وسجل متوسط سعر الدولار 18.94 جنيه بنهاية يوليو الماضي فيما سجل الدولار 18.78 جنيه بنهاية يونيو.

وجاء تحسن العجز لدى القطاع إجمالًا رغم ارتفاع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 176.3 مليار جنيه مقابل 153.5 مليار جنيه في يونيو، لكن العجز لدى البنوك تراجع إلى 191.5 مليار جنيه مقابل 216.6 مليار جنيه بنهاية يونيو. وكان صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تعرض لصدمة كبيرة بعد نزوح استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة.