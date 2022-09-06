"حصاد التوك شو".. سبب عدم انخفاض الأسعار في مصر وبشرى للمصريين بشأن كورونا

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، كشف سبب عدم انخفاض الأسعار في مصر، و أول تعليق لسفير فلسطين بالقاهرة على تقرير إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة.

سبب عدم انخفاض الأسعار في مصر

عقب الإعلامي عمرو أديب، إن البيض هو رمز التضخم في مصر، والمصريين يقيسون زيادة الأسعار بسعر البيض، معلقا: "البيضة النهاردة بكام"، وتذبذب الأسعار هو حديث الناس.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يبدو أنه لن يكون هناك سيطرة واضحة على أسعار البيض رغم أن الدولة تطرح كراتين البيض في منافذ عدد من الوزارات، مضيفا: "اللي بيجرى أن أغلب التجار الكبار في السوق بيحاسبوا على الدولار بـ 21 جنيها".

وأضاف: "الذهب بيرة بينزل عندنا بيزيد.. لأن التجار بيعاملوا بعض أن الدولار معدى 21 جنيها"، ولهذا لا تنخفض الأسعار في الداخل رغم انخفاضها في الخارج"، لافتا إلى أن البنك المركزي يجب أن يعمل على تحقيق توازن في السوق.

نهاد أبو القمضان ترد على فتوى الأزهر

علقت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، على رد مركز الأزهر للفتوى على الجدل الذي أثارته، إثر حديثها على أن إرضاع الأم لأطفالها غير ملزم.

قالت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين،: "ردي أن هذه الفتوى جديدة على مركز الفتوى بالأزهر، وهذا أمر غريب، خاصة فيما يتعلق بالحديث أن العرف ملزم كما هو الشرع، والأغرب منه أنه عندما نتحدث عن حقوق المرأة، يخرج علينا دار الفتوى بالأزهر وتقول بتتكلموا فيما يؤدي لعدم إستقرار البيوت"، متسائلة: "هل المقصود أن الإمام الشافعي والإمام بن حنبل كانوا بيخربوا البيوت ؟".

وأضافت: "الموضوع دلوقتي تحول لفكرة الانتقائية في النصوص، بقالنا شهور بنتحدث أن الرجل غير ملزم بدفع المهر والتوقيع على القائمة، وغير ملزم بعلاج زوجته لو مرضت، أو يجبلها الكفن، وأول ما قلنا أن المرأة برضه غير ملزمة وقد تتفقوا أو لا اتخضوا".

أكملت: "بقالنا عقود بنقول الست لازم الست لازم، لما طلعنا ادلة من القران والسنة وأراء الامام الشفعي وبن حنبل وابو حنيفة إلى ماشيه عليه مصر، طلعوا قالوا موجود بس بعد الطلاق، مش كنتوا بتقولوا الست المفترية بتروح المحكمة ليه، دلوقتي نتكلم عن أجر الرضاعة بعد الطلاق".

بشرى للمصريين بشأن كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، آخر تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا إن مصر تشهد منذ 5 أسابيع انخفاضًا ملحوظًا في أعداد إصابات كورونا.

وأشار عبدالغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن أعراض الإصابة بعدوى كورونا أصبحت بسيطة، ولكن هذا لا يعني انتهاء الجائحة، مشددا على أن كورونا ما زالت موجودة، والحرص واجب والتطعيم واجب جدًا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية هام للغاية، خاصة أننا مقبلين على موسم الشتاء.

ولفت إلى أن كورونا أثرت بشكل كبير على حصول الناس على غذاء كافٍ وصحي ونظم غذائية متوازنة، وهذا بسبب تأثر سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن السمنة قد تؤدي إلى الإصابة بالسكر وضغط الدم مع مرور الوقت، ولذلك ستقوم وزارة الصحة بإعداد برامج توعوية لتعريف المواطنين بأهمية تناول الغذاء الصحي.

تقرير إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة غير حقيقي

عقب السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، على تقرير إسرائيل حول أسباب مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة بدم بارد من قبل جنود جيش الاحتلال.

وقال "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إن التقرير يتنافى مع الحقيقة حيث أن الشهيدة قتلت عبر رصاص قناص إسرائيلي من مسافة قريبة لا تتجاوز 140 مترًا، وكانت شيرين أبو عاقلة وكانت تتميز بارتدائها الخوذة والملابس الصحفية والسترة الممهورة بلقب صحفية.

وأضاف أن شيرين أبو عاقلة قتلت عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد بنيران الجيش الإسرائيلي، ولم تشهد المنطقة التي قتلت فيها أي اشتباكات بين أطراف المقاومة الفلسطينية، كما يدعي الجيش الإسرائيلي، والرصاصة التي قتلت بها هي تخص جيش الاحتلال.