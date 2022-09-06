عاجل.. انخفاض جديد في  سعر الجنيه مقابل الدولار بالبنوك اليوم

خفض عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء قيمة الجنيه أمام الدولار بعد استقرار دام لثلاث أيام متواصلة خلال تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار الدولار ترتفع 1 قرشا بالبنوك الحكومية:

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات الانتربنك بقيمة 1 قرشا ليصل في أكبر بنكي حكوميين البنك الأهلي ومصر ليصل إلى 19.19 جنيه للشراء و19.25 جنيه للبيع مقابل 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

وكما زاد سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الحكومية الأخرى، مثل بنك القاهرة الذي ارتفع فيه سعر الدولار إلى 19.19 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع، ورفع البنك العربي الافريقي ايضا اسعار الدولار إلى 19.17 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع.

أسعار الدولار ترتفع في البنوك الخاصة:

وعلى صعيد أسعار الدولار في البنوك الخاصة، فقد زاد في التجاري الدولي بقيمة 1 قرشا إلى 19.21 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع مقابل 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع في التعاملات الصباحية.

وارتفع في بنك الإسكندرية إلى 19.21 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع، وصعد في البنك المصري الخليجي إلى 19.24 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في البنك الأهلي الكويتي.

البنك المركزي يرفع الحد الاقصي لاقراض الشركات :

وكان البنك المركزي اتخذ قرار اليوم لتوسيع نشاط الشركات برفع الحد الاقصي للاقراضها من البنوك الحكومية بنسبة 100% دون الحصول على موافقته.

نقلت بلومبرج عن 4 مصادر مصرفية لم تسميها، إن البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى لإقراض الشركات من البنوك الحكومية بنسبة 100%؛ ليصل إلى 500 مليون جنيه، وفي حال تجاوز تلك المستويات يتطلب الرجوع إليه.

وأضافت، أن البنك المركزي كان قد أصدر في عهد محافظ السابق طارق عامر تعليمات شفهية بداية من عام 2022 للبنوك بأن لا يسمح بإقراض الشركات أكثر من 250 مليون جنيه، على ان يتم الرجوع إليها للحصول على الموافقات اللازمة في حالة تجاوز مبلغ الاقتراض تلك المستويات.