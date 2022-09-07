لسبب صادم.. سائق يدهس زميله بسيارته في البحيرة

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إسعاف تنقل مصابين - أرشيفية

أقدم سائق في محافظة البحيرة، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على دهس زميله بسيارته، ما أدى إلى وفاته بسبب خلاف على على أولوية تحميل الركاب، فيما تمكنت الشرطة من ضبطه.

تعود حيثيات الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بمقتل “عزيز.ف” 40 عامًا سائق، فى الشارع وسط المارة نتيجة دهسه بسيارة على خلفية مشاجرة مع زميله على أولوية تحميل الركاب بأحد مواقف السيارات.

وكشفت تحريات الشرطة، أن قبل تنفيذ الجريمة وقعت مشاجرة بين السائق الجاني وزميله المجني عليه بسبب أولوية تحميل الركاب، وتطورت المشاجرة لاشتباك بالأيدي والتعدي على بعضهما بالضرب.

وأوضحت التحريات، أن باقي السائقين وبعض الركاب نجحوا في فض المشاجرة، إلا أن السائق الجاني لم يكتفي بالشجار مع زميله منتقصًا حقه خلال المشاجرة ليقرر الانتقام منه في الحال وقام بدهس المجني عليه ما أدى إلى وفاته في الحال.

بدورها تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المجني عليه، ونقلت الجثة لمستشفى أبو المطامير في محافظة البحيرة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لتشريحا قبل صدور تصريح بدفن الجثمان.

أخبار مصر دهس وزارة الصحة وزارة الداخلية محافظة البحيرة

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