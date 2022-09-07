جامعة حلوان الاهلية، شهدت عمليات بحث غير مسبوقة من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم أيضا، وذلك من أجل معرفة كافة التفاصيل المتعلقة حول جامعة حلوان الاهلية مثل طريقة التقديم والاوراق المطلوبة والمصروفات.

وتواصل جامعة حلوان الاهلية فتح باب التقديم أما طلاب الثانوية العامة المقبولين عن طريق مكتب التنسيق لتقديم أوراقهم للالتحاق بها في العام الدراسي المقبل 2022-2023، بالإضافة إلى أنها أتاحت باب القبول المباشر في كليات الجامعة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم في جامعة حلوان الاهلية والأوراق المطلوبة والمصروفات، وهي على النحو التالي:-

طريقة التقديم في جامعة حلوان الاهلية

وخصصت جامعة حلوان الاهلية، رابط سريع للراغبين في تقديم أوراقهم للالتحاق بأي من برامجها الدراسية الخمسة، وذلك من خلال مكتب التنسيق أو التقديم المباشر لها من خلال موقعه الإلكتروني، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

خطوات التقديم في جامعة حلوان الاهلية

وأوضحت جامعة حلوان الاهلية في بيان لها، خطوات التقديم للالتحاق بها من خلال التالي:

- الدخول على رابط جامعة حلوان الاهلية (اضغط هنـــــــا)، وإجراء تنسيق جامعة حلوان الاهلية من خلال ملء طلب الالتحاق.

- ملء استمارة الكشف الطبي وطباعتها.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- تحديد الرغبات في برامج الكلية الخمسة.

- تحميل الأوراق المطلوبة.

مصروفات جامعة حلوان الاهلية

- لبرنامجي هندسة الأنظمة الذكية والتصميم البيئي، 48 ألف جنيه.

- مصروفات برنامج التصميم البيئي، 35 ألف جنيه.

- مصروفات برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، 35 ألف جنيه.

- مصروفات برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، 35 ألف جنيه.

ويضاف 1500 جنيه مصاريف إدارية على مصروفات أي برنامج من هذه البرامج.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة حلوان الاهلية

- طلب الالتحاق.

- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

- أصل شهادة ميلاد مميكنة و3 صور منها.

- بطاقة الترشيح و3 صور منها.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

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- 8 صور شخصية للطالب 4*6.

- استمارة الكشف الطبي معتمدة من الإدارة الطبية.

- استمارة 2 جند لجميع الطلاب الذكور.

- استمارة 6 جند لمواليد 2005 وما قبلها.