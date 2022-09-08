عيار 21 بـ1111 جنيها.. اعرف أسعار الذهب اليوم في مصر والبلدان العربية

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس 2022، استقراراص بعدما سجل عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشار في جمهورية مصر العربية 1111 جنيها في أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث يسجل سعر الذهب عيار 21 سعر 1111 جنيها، وبلغ عيار 24 سعر 1269.7 جنيه، فيما سجل ذهب عيار 18 سعر 952.2 جنيها، ووصل الجنية الذهب إلى 8888 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وشهدت أسعار الذهب يوم أمس الأربعاء ارتفاعا، حيث سجل عيار 21 سعر1111 جنيهًا، كما سجل الذهب عيار 18 سعر 952.2 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 24 سعر 1269.7 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس في البلدان العربية

أسعار الذهب اليوم في السعودية

سجلت أسعار ذهب عيار 21 اليوم الخميس في السعودية سعر 181.76 ريال، كما سجل ذهب عيار 18 سعر 155.97 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

وبلغت أسعار ذهب عيار 21 اليوم الخميس في الكويت نحو 14.918 دينار، فيما ارتفع ذهب عيار 18 ليسجل سعر 12.787 دينار كويتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

سجل سعر ذهب عيار 21 اليوم الخميس في الإمارات سعر 177.64 درهم، بينما وصل سعر ذهب عيار 18 ليسجل 152.26 درهم.

أسعار الذهب اليوم الخميس عالميًا

ووصلت أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس، خلال منتصف بداية التعاملات في العقود الفورية ارتفاعا بنسبة 0.05 %، لتسجل الأوقية سعر 1719.27 دولارًا، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.19 % لتسجل سعر 1731.85 دولار أمريكى.