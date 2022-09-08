نادين نجيم تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان معتصم النهار

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم تريندات اليوم، وذلك خلال الساعات الماضية، حيث أصبحت نادين نجيم حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت ارتباطها مؤخرًا، دون الكشف هوية حبيبها أو أي معلومات عنه.

واكتفت نادين نسيب نجيم بنشر صورة ليدها وهي ممسكة بيد حبيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: الصورة ليست بحاجة إلى تعليق.. فقط انتظروا ذلك.

نادين نجيم: مش معتصمم ولا قصي

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة التي نشرتها نادين نجيم، لكن ردد البعض شائعات حول أن نادين نجيم ارتبطت بالفنان اللبناني معتصم النهار، وهو ما نفته خلال التعليقات على الصورة، إذ ردت على متابعينها قائلة: "الناس يلي عم تذكر اسماء بس بدي قول إنه غلط الموضوع ابعد من هيك بكتير واكيد مش معتصم ولا قصي يلي هني اخواتي يا جماعة".



ومن ناحية أخرى تنتظر نادين نجيم، عرض الجزء الثانى من مسلسل "صالون زهرة" قريبا على إحدى المنصات، ويشاركها بطولته كل من: معتصم النهار، طونى عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادى أبى سمرا، زينة مكي، نهلا داود، مجدى مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة والمسلسل من إخراج جو بوعيد.