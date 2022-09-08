ربيع: لدينا أكبر 4 كراكات في الشرق الأوسط حاليًا للحفر في القاع الصخري (فيديو)

توك شو
قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن قناة السويس حاليًا تمتلك أكبر 4 كراكات في الشرق الأوسط حاليًا تتمكن من الحفر في القاع الصخري أو الصلب ضمن مشروع توسعة مجري القناة، مشيرًا إلى أنها تتمكن من حفر 3660 متر مكعب في الساعة.

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وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس أن عملية التطوير التي تتم بالمجرى الملاحي للقناة لاستيعاب كافة السفن الجديدة والعملاقة.

وأشار إلى أنه سيتم تطوير زوارق الإرشاد لتتماشي مع السفن السريعة والعملاقة وتتحمل البحر وسرعته وتليق بالمرشد الذي يذهب إلى هذه السفن العملاقة الكبيرة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير سفن الصيد لاختفاء ظاهرة الفلوكة نهائيًا من أجل زيادة حصيلة الصيد للصيادين.

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