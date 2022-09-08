أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-9-2022 في سوق العبور

رصدت بوابة الفجر أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور للجملة، ويضاف إلى السعر المعلن 5-7 جنيهات في أسواق التجزئة.



سعر الخضراوات اليوم الخميس 8_9_2022



سعر الكيلو من الطماطم:



يتراوح سعر الطماطم بين 2.50 جنيه و4.75 جنيه.



سعر الكيلو من البطاطس اليوم الخميس:



يتراوح سعر البطاطس بين 3.25 جنيه و5.75 جنيه.



سعر الكيلو من البصل اليوم الخميس:



يتراوح سعر البصل بين 1.25 جنيه و2.25 جنيه.



سعر الكيلو من الكوسة اليوم الخميس:



يتراوح سعر الكوسة بين 4 جنيه و6.50 جنيه.



سعر الفاصوليا اليوم الخميس:



يتراوح سعر الفاصوليا بين 15 جنيهات و23 جنيها.



سعر الباذنجان اليوم الخميس:



يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيهات و3.25 جنيه.



سعر الفلفل الرومي اليوم الخميس:



يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2.25 جنيه و3.75 جنيه.



سعر الملوخية اليوم:

يتراوح سعر الملوخية بين 2.50 جنيه و3.50 جنيه.



سعر الخيار البلدي اليوم:



يتراوح سعر الخيار البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات.



سعر الليمون البلدي اليوم:



يتراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و7.50 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم



الكانتلوب بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ 20 و50 جنيهًا.

مانجو زبدية 9 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و7.50 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و7.50 جنيه.

تفاح مصري بين 6 و12 جنيها.



في سياق اخر، كشفت شعبة الخضار والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، أسباب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بنسب تصل إلى 90% في شهر سبتمبر الجاري، لتحقق أقل مستوى في 2022، مقارنة بأسعار العام الماضي وبداية العام الجاري.

وقال إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضار والفاكهة في غرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر الطماطم تراجع في مصر ليبدأ كيلو الطماطم جملة بسعر 3.5 جنيه والخيار بـ 4 جنيهات، وذلك مقارنة مع سعر يصل إلى 20 جنيها في وقت سابق هذا العام للطماطم، و15-20 جنيه للخيار في وقت سابق.