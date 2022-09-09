أسعار الحديد اليوم الجمعة 9-9-2022 فى الأسواق

استقرت أسعار الحديد في تعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان المصانع عن تثبيت الأسعار في شهر سبتمبر الجاري ويستعر الفجر أسعار الحديد اليوم.

حديد عز

أعلن حديد عز، تثبيت سعر الطن خلال شهر سبتمبر الجاري، ليبلغ 17.670 جنيه.

حديد المصريين

استقر حديد المصريين اليوم عند 17.570 جنيه.

حديد المراكبي

سجل طن حديد المراكبي 17،550 جنيهًا، وهو من ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

حديد بشاي

واستمر سعر مصنع بشاي عند نفس مستوياته خلال الشهر الجاري، بعد رفع أسعاره خلال أغسطس الماضي بمقدار 400 جنيه، ليسجل 17.900 جنيه.

حديد مصر ستيل

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 17،550 جنيهًا للطن.

حديد السويس للصلب

وكان حديد السويس، أعلن في أغسطس الماضي، ثبيت سعر الطن، ليبلغ نحو 17.570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وتستمر هذه الأسعار لحين تحديد أسعار جديدة.

وكانت بعض المصانع في مصر، أعلنت رفع الأسعار وعلى رأسها مصنعي بشاي والجارحي، وسط تذبذب سوق الحديد محليًا وعالميًا نظرًا لتلاحق الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وتحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك.

ووصل إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، والبليت نحو 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته البليت تُقدر بـ3.5 مليون طن، حسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الحديد والخردة في البورصات العالمية



ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح تداول شهر سبتمبر 2022 في بورصة لندن للمعادن عند تسوية تداولات أمس، بمقدار 7 دولارات، لتسجل 675 دولارًا للطن.

وصعدت أسعار عقود خردة الحديد تسليم شهر سبتمبر، بمقدار 5 دولارات، لتسجل 373 دولارًا للطن.