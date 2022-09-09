قلعة بالمورال مطلوبة على جوجل بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية "أبرز المعلومات"

قلعة بالمورال، أعلن قصر باكنجهام يوم أمس الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر ناهز الـ96 عامًا، بعدما تدهورت حالتها الصحية، لترحل عن عالمنا في القصر الذي أحبته.

قلعة بالمورال

وتصدرت قلعة بالمورال اليوم الجمعة الموافق التاسع من سبتمبر 2022، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وخاصة أنها كانت تتعلق بمنزلها هناك الذي يتواجد برويال ديسايد والمعروف للكثيرين.

قلعة بالمورال والملكة إليزابيث

وقضت إليزابيث الثانية معظم الصيف في قلعة بالمورال تلك المقاطعة الريفية التي تبلغ مساحتها 50 ألف فدان في أبردينشير، وكانت عادة ما تذهب إليها بصحبة زوجها المحبوب الراحل الأمير فيليب الذي رحل منذ عام تقريبا.

قلعة بالمورال

موقع قلعة بالمورال

وتقع قلعة بالمورال في منطقة خلابة تتميز بالمناظر الريفية، وهي المكان الذي أمضت فيه الملكة الراحلة إجازاتها السعيدة، بداية من زيارتها الأولى مع جديها الملك جورج الخامس والملكة ماري وهي طفلة صغيرة، وحتى الأشهر الأخيرة من حياتها، ما يدل على تعلقها بالمنطقة.

تاريخ قلعة بالمورال

شهدت قلعة بالمورال إقامة العديد من الحفلات الملكية في حدائقها الخلابة التي تتمتع بالهواء الطلق واستمتعت الملة إليزابيث الثانية بصحبة عائلتها بمشاهدة فاعليات ألعاب برايمار هايلاند التي تعتبر أشهر الألعاب التقليدية الاسكتلندي.

الأمير فيليب وزوجته في قلعة بالمورال

عاش الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية معظم سنواته الأخيرة في قلعة بالمورال وبقيا معا خلال الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدر "كوفيد-19" كما قضيا الذكرى السنوية الـ73 لزواجهما هناك في نوفمبرقبل الماضي.

الأمير فيليب وزوجته في قلعة بالمورال

أهمية قلعة بالمورال

وتعتبر قلعة بالمورال إحدى مساكن العائلة المالكة البريطانية منذ 1852، حيث اشترى الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا، المقاطعة وقلعتها الأصلية من عائلة فاركوهارسون، إلا أن المنزل كان صغيرًا ما جعلهم ينشؤونها.

تاريخ قلعة بالمورال

اتخذت العائلة المالكة قلعة بالمورال مقرًا للعائلة منذ 1852، وامتازت القلعة بتصميمها الخلاب فهي مصممة كنموذج للعمارة البارونية الاسكتلندية، وتصنفها مؤسسة البيئة التاريخية في اسكتلندا كمبنى مدرج من الفئة A وتم الانتهاء من بناء القلعة الجديدة في 1856.

هدم قلعة بالمورال القديمة

شيدت قلعة بالمورال الجديدة بعدما تم هدمت القلعة القديمة بوقت قصير، وهي ملكية خاصة للملكة إليزابيث الثانية وليست جزءا من ممتلكات التاج البريطاني، وتتميز باحتوائها على مرافق زراعية ومستنقعات طائر الطهيوج وغابات ومساحات خضراء كبيرة إضافة إلى قطعان الغزلان والأبقار.

قلعة بالمورال

قلعة بالمورال ووفاة الأميرة ديانا

وعندما توفيت الأميرة ديانا في الـ31 من أغسطس 1997 كانت العائلة المالكة تعيش في قلعة بالمورال لتصبح محط أنظار الجميع، لتتوقف العائلة المالكة لإلقاء نظرة على الأزهار المتبقية لوداع للأميرة ديانا، عند بوابات قلعة بالمورال، في سبتمبر 1997، في قداس خاص.