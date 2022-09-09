يلا شوت الان ŇÔŴ 1št… متابعة بث مباشر الزمالك والهلال يلا شوت yalla shoot|| مشاهدة مباراة الزمالك والهلال yalla zamalek



يلا شوت zamalek مباراة الزمالك والهلال بث مباشر، مشاهدة مباراة الزمالك والهلال بث مباشر zamalek vs hilal حيث لا صوت يعلو فوق صوت هذه المواجهة التي هناك ترقب وانتظار ليها من قبل الجماهير غير عادي، يلقي بث مباشر الزمالك والهلال في كأس السوبر المصري السعودي، أو كأس سوبر لوسيل في مسماه الجديد، مواجهة متوقعين بأن الاثارة والمتعة لن تخلو منها، حيث سيتحول ملعب لوسيل الذي سيتم افتتاحه الليلة بحفل غنائي بحضور رئيس الفيفا، إلي ساحة معركة لنتابع اي من السيناريوهات المقترحة ستحدث، بث مباشر الزمالك والهلال اليوم.

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بث مباشر الزمالك، يخوض الزمالك مواجهة الهلال وهو عينه علي تحقيق الانتصار والتتويج بلقب كأس لوسيل، والدليل هو المعسكر الذي خضع لاعبي الزمالك إليه في الايام الماضية، وحالة الانضباط الكامل وايقاف اجازات اللاعبين بالرغم من انتهاء الموسم في مصر، لكن يلعب مدرسة الفن والهندسة لقاء الهلال السعودي بجدية كبيرة ويتطلع نحو التتويج بكأس لوسيل الذي سبق وان حققه من قبل من امام نفس الفريق عام 2018 بعدما فاز بهدفين مقابل هدف وحيد، لقاء ربما سيكون ثأري بين الثنائي لهذا السبب بجانب التصادم بين جماهير كلًا من الفريقين علي مواقع التواصل الاجتماعي، وقيام جماهير الهلال بتدشين هاشتاجات علي تويتر بسب الابيض، مباراة الزمالك والهلال بث مباشر.

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بث مباشر الزمالك الان، استقر فيريرا مدرب الزمالك علي الدفع بالوافد الجديد إبراهيما نداي في مباراة الزمالك والهلال اليوم، لكن باتت فرصة الدفع به بصورة اساسية ضئيلة بشكل كبير، حيث هناك تعليمات من الادارة بعدم التهاون في اللقاء وإعتباره مثل المواجهات الرسمية الحاسمة التي خاضها مدرسة الفن والهندسة في الايام الماضية في الدوري المصري والتي بسببها حسم البطولة لصالحه، لكن نال اللاعب السنغالي اعجاب غوستالفو ومتوقع بأن يشارك كورقة رابحة بديلة، ويتواجد الوردي ايضًا الصفقة الجديدة التي تم ابرامها في الميركاتو الصيفي، لكن اشار المدرب البرتغالي بأن اللاعب مازال يحتاج إلي تدريبات للمشاركة والانسجام، بث مباشر الزمالك يلا شوت حصري.

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مباراة الزمالك والهلال بث مباشر live، تعرض الهلال إلي صفعة قوية قبل انطلاقة مباراته امام الزمالك بساعات قليلة، وهو فقد اربع نجوم دفعة واحدة عن لقاء اليوم وتم التأكد من غيابهم وعدم اللحاق بالمباراة، وهم صالح الشهري وجانج هيون سو وعبدالإله المالكي ومتعب المفرج للإصابة لإسباب مختلفة، لكن اشار الزعيم في البيان الذي خرج به في الساعات الآخيرة، بأن يتم تجهيز الرباعي إلي مواجهة الوحدة في الدوري السعودي التي ستلعب يوم الجمعة المقبلة، حيث يخضعان إلي تدريبات تأهيليه وكورس علاج مكثف، للاستفادة من خبراتهم في المواجهات المقبلة وعدم تجديد فترة غيابهم اكثر من ذالك، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم.

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ماتش الزمالك بث مباشر الآن، من الناحية التاريخية هناك تفوق طفيف في الزمالك علي الهلال حيث لم يتقابلوا كثيرًا من قبل، لكن لقاء اليوم مختلف تمامًا عن اي لقاء جمع بينهم، حيث ستكون حظوظ الفريقين للفوز 50% لكلا منهما، نظرًا للغرائات المادية في جوائز من سيتوج بالبطولة، حيث سيحصل البطل علي مليون ونصف دولار، والوصيف علي مليون فقط، الجوائز الكبيرة لهذا الحدث الفريد، وتم الاعلان عن مواصفات درع كأس لوسيل وهو عبارة عن مزيج بين الذهب والفضة، وزنه يصل إلي 4 كيلو جرامات، أعلاه مجسم صغير بشكل الملعب، اسفله قاعدة سوداء، مشاهدة مباراة الزمالك دون تقطيع.

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تقام مباراة الزمالك الهلال بث مباشر اليوم الجمعة 2022-09-09 في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، وأعلت عدة قنوات مجانية عن حصولها علي حقوق النقل للقاء ونقدمها لكم في الفقرة المقبلة، لكي تتسارعوا بإستقبالها وتشاهدوا اللقاء بكل سهولة ويسر

بين سبورت المفتوحة

اون تايم سبورت 1 اتش

الكأس القطرية المفتوحة

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يفتتح ملعب لوسيل ابوابه لاستضافة بث مباشر الزمالك والهلال السعودي، حيث ستكون اولي اللقاءات التي يستقبلها الملعب القطري في ختام استعدادته لنهائي كأس العالم 2022 قطر التي سيلعب عليه ايضًا، واعلنت قنوات فضائية كثيرة عن نقلها لمجريات مباراة الزمالك والهلال ابرزها bein sports المفتوحة عبر نايل سات حيث ستنقل بتعليق حسن العيدروس، بجانب قناة ALKASS 1 بتعليق احمد الطيب، وon time sport 1 hd بتعليق الجينرال مدحت شلبي.

يعد الزمالك من أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر المصري السعودي حيث يتقاسم المركز الأول مع فريق اتحاد جدة السعودي بواقع لقبين لكلا منهما، نجح الزمالك في أن يحسم البطولة نسختين الاولي كانت عام 2003 والثانية 2018 عندما فاز علي نفس خصمه في مباراة اليوم أمام الهلال بهدفين مقابل هدف، وتوج العميد 2001 بجانب 2003، لكن الزعيم لم يتمكن سوي تحقيق اللقب غير مرة وحيدة في تاريخه عندما فاز علي الاسماعيلي، ويتطلع اليوم لكي يكون ضمن أكثر أندية تتويجا بكأس لوسيل.

إنه ي لاعبي الزمالك استعداداتهم النهائية لمباراة الهلال من الناحية الفنية، وتناولوا منذ قليل وجبة الغذاء الخاصة بهم في الفندق المقيمين فيه بالعاصمة القطرية الدوحة، ويجتمع باللاعبين فيريرا بالوقت الحالي حيث توجه الجميع إلى غرفة الاجتماعات، من أجل شرح الخطة التي سيعتمدوا عليها في لقاء اليوم من أجل تحقيق الفوز واقتناص اللقب بكل ذكاء، حيث دائما مباريات السوبر والنهائيات بصورة عامة تكسب ولا تلعب، وهو ما يستهدفه الفارس الابيض الليلة لإسعاد جماهيره.

ساعة وعدة دقائق بالتمام والكمال علي انطلاقة واحدة من المباريات التاريخية التي لا تعوض بالتأكيد التي ستجمع بين الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي أو “سوبر لوسيل” كما يدعي في النسخة الآستثنائية له لافتتاحية ملعب لوسيل التي سيسضيف نهائي كأس العالم القطري التي سيلعب في نهاية الموسم الجاري، حيث يتجه لاعبي الفريقين نحو ملعب اللقاء للاستعداد لانطلاقة ضربة البداية، وستبدأ الاحماءات بعد الحفل الذي سيقام لافتتاح الملعب في وسط حضور إنفانتيو رئيس الفيفا مع نخبة من الكبار.

استقر فيريرا علي التشكيلة التي سيبدأ بها الزمالك تحدي الهلال، حيث يقود هجوم الابيض التونسي سيف الدين الجزيري كرأس حربة وحيد، بينما يتواجد في خط الوسط الهجومي الخماسي محمد عبد الغني وإمام عاشور وسيف نيمار وامامهم شيكابالا بالإضافة إلي احمد سيد زيزو، وفي الخط الخلفي تم الاستقرار علي الدفع بالونش ويعاونه حسام عبد المجيد، ويحرس عرين الفانلة البيضاء محمد عواد، حيث يخوض الزمالك اللقاء بالقوة الضاربة الهجومية الكاملة، حيث تم اعلان الحرب علي الزعيم.