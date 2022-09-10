كأس العالم للأندية.. اعرف اسم البلد الجديد المرشح لاستضافة نسخة 2022

كأس العالم للأندية، توجد العديد من البطولات العالمية الرسمية التي تلقى اهتمام العالم أجمع، مثل كأس العالم للأندية التي يعتبر بطولة مهمة، تجمع بين أبطال القارات المختلفة، مع إمكانية إشراك أحد أندية البلد المضيف.

كأس العالم للأندية

وتناولت تقارير في الآونة الأخيرة إمكانية إلغاء بطولة كأس العالم للأندية لوجود العديد من الأسباب التي تحول دون إقامة المسابقة، وعلى رأسها تنظيم مونديال كأس العالم 2022 والذي تستضيفه دولة قطر.

النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية

وأوضحت تقارير صحفية وجود نية لإقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية في بالولايات المتحدة الأمريكية، والمرشحة بقوة لاستضافة المسابقة المهمة، التي تعتبر تشريفا للأندية التي تفوز بالـ "الشامبيونز ليج".

أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية

وقالت حدى الصحف الإسبانية إن أمريكا هي الدولة المرشحة بقوة لاستضافة كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير 2023، بعدما فقدت الصين حظوظها وقوتها لاحتضان منافسات تلك البطولة.

كأس العالم للأندية ومباريات ريال مدريد

ومن المتوقع إقامة مباراتي ريال مدريد بطل أوروبا، بالدور نصف النهائي والنهائي من كأس العالم للأندية في الفترة من 6 وحتى 12 فبراير المقبل، بما لا يتعارض مع موعد مباريات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، التي ستقام يومي 14 و15 من الشهر ذاته.

مشاكل يواجهها كأس العالم للأندية

ويواجه كأس العالم للأندية العديد من المشكلات، أبرزها إمكانية حدوث أزمة بمواعيد المباريات حال صعود ريال مدريد لنصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، المقرر إقامته أحد يومي 8 و9 فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيتعين عليه وقتها تعديل مواعيد هذا الدور.

صعوبات إقامة كأس العالم للأندية

وواجهت بطولة كأس العالم للأندية غموضا كبيرا حول النسخة المقبلة حيث لم يكشف فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيف" مصير البطولة سواء بإقامتها أو إلغائها، بسبب مونديال المنتخبات 2022 الذي تستضيفه قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين

فيفا وتنظيم كأس العالم للأندية

ويتعرض كأس العالم للأندية إلى غموض كبير من قبل "فيفا" بسبب عدم الجدية في مراسلاته للأندية أبطال القارات المختلفة، فيما يتعلق بمواعيدها ومشاركاتها، من أجل تنظيم مبارياتها بما لا يتعارض مع المسابقة، كما حدث للنادي الأهلي المصري في النسخة الماضية.

تمسك الصين بتنظيم كأس العالم للأندية

وأكدت تقارير صحفية أرجنتينية، في وقت سابق تمسك جمهورية الصين باستضافة كأس العالم للأندية 2022، مثلما كان مقررًا من قبل، وذلك بعد انحسار أزمة "كوفيد 19" في شرق آسيا، وتراجع أعداد الإصابات والوفيات

اليابان تبدي رغبة في استضافة كأس العالم للأندية

وأشارت التقارير إلى أن اليابان أبدت رغبتها هي الأخرى في استضافة كأس العالم للأندية خاصة بعد تنازلها عن استضافة النسخة الماضية بسبب جائحة كورونا، لتقرر دولة الإمارات العربية المتحدة استضافتها.

سبب تأجيل بطولة كأس العالم للأندية

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الصين بين يونيو ويوليو الماضيين، إلا أنه تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب ازدحام أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.