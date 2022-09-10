يبحث فئة كبيرة من المهتمين بنظام العمل في جدارة داخل المملكة العربية السعودية، عن نظام العمل الجزئي في جدارة، حيث يهتم بعض الموظفين العاملين في الخدمة المدنية بالعمل بنظام الدوام الجزئي، من أجل مرونة أكبر في ظروف العمل وعدد ساعتها وأيام الإجازات.

ويقدم موقع الفجر، في ما يلي التفاصيل الكاملة حول نظام العمل الجزئي في جدارة، حيث يبحث عنه المواطنين السعوديين المهتمين بهذا الامر.

نظام العمل الجزئي في جدارة

يحسب العمل والدوام الجزئي في نظام جدرة، على أساس نصف العامل لصالح صاحب العمل الذي يعمل لديه بشرط دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي والحد الأدنى للأجر الشهري 3000 ريال، ولصالح الجهة التي يعمل بها يحسب ثلث العامل السعودي، كما يجب أن يكمل 168 ساعة عمل كل شهر ويدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي.

وتنوي وزارة العمل تطبيق أنظمة العمل بدوام جزئي في السعودية، بعد أن تقتصر على السعوديين فقط، والتي بموجبها يعملون لدى صاحب العمل لمدة لا تتجاوز أربع ساعات في اليوم.

ويدخل هذا التطبيق حيز التنفيذ لمساعدة طرفي العمل – صاحب العمل والعامل – على الحفاظ على حقوقهم، وتلبية الزيادة المتزايدة.

وتحسين الدخل الشهري للعامل السعودي، وفي مسودة أعدتها وزارة العمل تضمنت 17 مادة تنظم العمل بدوام جزئي في السعودية، ويشتراط أنه يجوز للموظف بدوام كامل في أي منشأة أن يعمل بدوام جزئي في أي منشأة أخرى.

رفعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الحد الأدنى للأجور للسعوديين في “نطاقات” إلى 35.80 دولارًا في اليوم، بزيادة 33.3٪ عن المعدل السابق البالغ 26.00 دولارًا في اليوم. العامل الذي يتراوح أجره بين 3 و4 آلاف يعتبر نصف عامل بينما العامل الذي يقل دخله عن 3 آلاف

وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، يرفع الحد الأدنى لأجور احتساب أجور السعوديين في “نقاط” من 3000 ريال إلى 4000 ريال.

وبحسب القرار، يشترط احتساب المواطنين السعوديين في برنامج “نطاقات”. بمعدل عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، والمواطن السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3000 ريال يحسب فقط نصف نسبة التوطين المحسوبة في ” العامل السعودي الذي تقل أجره الشهري عن 3000 ريال يحسب في برنامج نطاقات، والعامل السعودي الذي تزيد أجره الشهري عن 3000 ريال ويقل عن 4000 ريال في نصف برنامج نطاقات.