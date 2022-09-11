حملة أمنية بجنوب سيناء لضبط عدة عناصر إجرامية

حوادث
حملة أمنية لضبط العناصر
حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – الأمن المركزي) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن جنوب سيناء نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة (رأس سدر) بمديرية أمن جنوب سيناء مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. 


750 كيلو بانجو

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وذلك على النحو التالي:- ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بالمزرعة الخاصة بهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزتهما (360 لفافة لمخدر البانجو وزنت 750 كجم - 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كجم - سيارتين - مبلغ مالي). 

وتمكنت من ضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر،  وبحوزته (كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 25 كجم – 25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كجم – مكبس بمشتملاته - مبلغ مالي). 


50 طربة حشيش

وتمكنت من ضبط (عاطل) حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كجم – مبلغ مالى – هاتف محمول). 
ضبط (عاطل) حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى – هاتف محمول). 
وقد بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة (كمية لمخدر البانجو وزنت 750 كجم  كمية لمخدر الحشيش وزنت 45 كجم – كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام) 
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4٫00٫000 أربعة مليون جنيه تقريبًا).      
 

الأمن والحراسة الادارة العامة اكاديمية الشرطة الأمن الوطني الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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