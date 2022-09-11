2.2 طفل لكل سيدة.. الإحصاء: انخفاض معدل الإنجاب في مدن المحافظات

يهدف المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 والذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى توفير معلومات عن الإنجاب وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى الحالة الصحية للأطفال في مصر، كما أن المسح يوفر معلومات عن الأمراض المختلفة مثل مرض فقر الدم الأنيميا، أمراض سوء التغذية والتقزم، النحافة/ البدانة، بالإضافة إلى ذلك يوفر المسح العديد من مؤشرات التنمية المستدامة.



وأشارت نتائج مسح صحة الأسرة المصرية أن معدل الإنجاب الكلى خلال فتره السنوات الثلاثة السابقة على إجراء المسح بلغت 2.85 طفل لكل سيدة وكان المعدل في عام 2014 قد بلغ 3.5 طفل لكل سيدة وهذا يعنى انخفاض قدره 7.طفل

وأوضحت نتائج المسح أن هناك تفاوت في معدلات الإنجاب الكلية بصورة واضحة بين المناطق المختلفة، بحيث انخفض المعدل بشكل كبير في المحافظات الحضرية ليصل إلى أقل قيمة وهو 2.2 طفل لكل سيدة، بينما يصل المعدل إلى أعلى قيمة في محافظات الحدود والوجه القبلي ( 3.4 و3.3 ) طفل

وفي ذات السياق ذكرت نتائج المسح أن معدلات الإنجاب انخفضت في الوجه البحري لتصل إلى 2.7 طفل فقط لكل سيدة.

وكشفت نتائج المسح أن أكبر انخفاض في معدل الإنجاب في ريف الوجه البحري حيث وصل إلى 2.8 طفل لكل سيد ة، وهو تقريبا 0.8 طفل أقل مما تم رصده فى المسح السكاني الصحي -مصر 2014.

كما بلغ معدل الإنجاب العام 96 مولود لكل 1000 سيدة في العمر 15 - 44، بينما وصل معدل المواليد الخام إلى 21 مولود لكل ألف من السكان مقابل 29.1 مولود في عام 2014