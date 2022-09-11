شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 َووابط الحاسبة التقديرية

يعد حساب المواطن أحد البرامج المُقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تُقدم الدعم للكثيرين من المستحقين في المملكة العربية السعودية ولكن بعدة شروط، فهو يُساهم في تقديم يد العون وتحسين مستوى المعيشة وتوفير المتطلبات الأساسية في الحياة، ولكن تختلف شروط التسجيل في حساب المواطن من شخص لآخر سواء كان رب أسرة أو شخص مستقل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 ورابط الحاسبة التقديرية، وهي على النحو التالي:-

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

هناك العديد من الشروط الخاصة بحساب المواطن للفرد والتي حددتها وزارة الموارد البشرية، وهي على النحو التالي:-

- ضرورة أن يتخطى عُمر الراغب في التقديم 18 عام.

- لا بد من تقديم المستندات والأوراق المطلوبة التي تُثبت استقلاليته عن الأسرة في السكن.

- يجب أن يكون سعودي الجنسية ويتم استثناء من يحملون بطاقات تنقل وأبناء المواطن.

- يجب أن يُقيم إقامة دائمة وألا يكون متواجد في أحد السجون أو مراكز الأيواء.

- يشترط توافق البيانات المدخلة من قبل الشخص مع بيانات الجهات ذات العلاقة بالمملكة.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

ويُمكنك التسجيل في حساب المواطن 1444 للحصول على الدعم بشكل شهري عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

- قم بالدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بحساب المواطن (اضغط هنـــــــا).

- الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني ثم استكمل خطوات التحقق.

- أنقر على تسجيل الدخول وأضغط على التفاصيل الخاصة بالطلب.

- اتبع التعليمات الخاصة بإدخال البيانات ثم وافق على الإقرار عند انتهاء الطلب.

- النقر أخيرًا على خانة تقديم الطلب.

الحاسبة التقديرية لدعم حساب المواطن 1444

لكي تتمكن من استخدام الحاسبة التقديرية للتعرف على قيمة الدعم يُمكنك ذلك عبر اتباع الآتي:

- قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن ca.gov.sa.

- النقر على الحاسبة التقديرية ثم حدد إذا كان الشخص المستفيد مُسجلًا أم لا.

- اختر بعد ذلك مستقل أو رب الأسرة وأكتب جميع التفاصيل المطلوبة.

- الضغط بعد ذلك على الحاسب ثم اطلع على مبلغ الدعم التقديري.