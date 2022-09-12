بحضور رئيس مجلس الشيوخ.. "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا ضخما عن التغيرات المناخية (صور)

نظمت أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن اليوم الأحد، 11 من الشهر الجاري وفى حضور أكثر من 750 قيادة من أعضاء الحزب والخبراء والمتخصصين وعلى رأسهم المستشارعبد الوهاب عبد الرازق "رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، مؤتمر ضخم تحت عنوان التغيرات المناخيه المخاطر والحلول وذلك بإقامة سبعة حلقات نقاشية تناولت أثر التغيرات المناخيه على قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والصناعة والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتحديات البقاء وذلك بخلاف الجلسة الختامية التي بلورت توصيات المؤتمر في عدد من ‏التوصيات الهامة والتي تعد بمثابة لبنة أساسية حول مخاطر التغيرات المناخية وحلولها المقترحة.

كما حضر كلا من والمستشار علاء الدين فواد "وزير شؤون المجالس النيابية" والنائب أشرف رشاد "النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام" والنائب أحمد عبد الجواد "نائب رئيس الحزب" -والنائب محمد ماهر "أمين الحزب بالقاهرة".

عقد المؤتمر في رحاب جامعة بدر بالقاهرة (BUC) وبحضور السيد الدكتور/حسن القلا رئيس مجلس الأمناء ولفيف من العلماء والسياسيين والخبراء الأكاديميين والشباب والمهتمين بقضايا المناخ.

وقام الدكتور محمد سليمان وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية ومقرر عام المؤتمر بعرض التوصيات التي أثمر عنها المؤتمر في المجالات المختلفة ومن أبرزها:

- توفير الدعم المالي الملائم لتمويل المشروعات البحثية في مجالات التنمية المستدامة وبحوث تخفيض درجة حرارة الأرض.

-أدراج مفاهيم التربية البيئية في المحتوى التعليمي وبشكل الزامي للتعليم الأساسي والجامعي.

-تخفيض تكلفة تمويل المشروعات الصناعية الخضراء والتوسع في الاقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ومنح منتجاتها امتيازات تداولها داخل الأسواق المصرية.

- إعلاء مفاهيم المستشفيات الخضراء وتعزيز الصحة والكود البيئي في الاعتماد الطبي للمؤسسات الصحية.

-استخدام نظم زراعية متطورة لتقليل معدلات التصحر.

- تعميم خريطة للأمراض المرتبطة بالتغيرات المناخيه.

-إيجاد منصة مشتركة بين علماء المناخ لتداول البيانات والمعلومات حول التغيرات المناخيه.

-دعم المشروعات التي تهدف إلى حماية المناطق الساحلية والمنتجعات والشواطىء والمحميات الطبيعية والحفاظ على النظم الصحراوية لتنفيذها بهدف تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.

-وضع آليات وإجراءات تهدف إلى حماية الاثار المصرية من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على تراثنا الحضارى العالمى.

ومن أبرز الحضور في محور الصحة الأستاذ الدكتور/ اشرف حاتم وزير الصحة الاسبق رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور/ أحمد مخلوف عميد كلية الطب بجامعة بدر، والأستاذ الدكتور/ محمد الوحش وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الأستاذ الدكتور/ اشرف اسماعيل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذ الدكتور /أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.



وفي محور التنمية المستدامة كان أبرز الحضور الأستاذ الدكتور/ فريد محرم عميد كلية إدارة الأعمال جامعة بدر والدكتور/ الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.



وفي محور الاقتصاد الأخضر كان أبرز الحضور النائب/ أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور/عمرو الاتربي نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي جامعة بدر، ‏والأستاذ الدكتور/ أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور/ حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، الأستاذ الدكتور/ مجدي علام مستشار برنامج الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفي محور الزراعة الأستاذ الدكتور/ سعد نصار محافظ الفيوم الاسبق مستشار وزير الزراعة، والأستاذ الدكتور/ محمود فهمي نائب رئيس الجامعة للبحوث العلمية بجامعة بدر، ‏الأستاذ الدكتور/ سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين المهنيين بامانة القاهرة، والأستاذ الدكتور/ محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي محور السياحة السيدة/ نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور / أيمن الشيوي عميد كلية السينما والمسرح بجامعة بدر، والنائب/ أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب





وفي محور الصناعة النائب/ محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ‏الأستاذ الدكتور/ أحمد وحيد عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بدر، النائب/ محمد المنزلاوى أمين الصناعة بامانة القاهرة حزب مستقبل وطن وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والمهندس/ حسام عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة للكهرباء.

كما حضر تحديات البقاء الأستاذ الدكتور/ حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر الأستاذ الدكتور/ حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر والأستاذ الدكتور / سامي نصار عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة بدر ‏الأستاذ الدكتور/ فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والأستاذ الدكتور/ فوزي تركي رئيس جامعة بدر بالقاهرة.