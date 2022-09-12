سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 بالبنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدولار فى مصر، اليوم الاثنين 12 -9-2022، مقابل الحنيه في معظم البنوك المصرية عند مستوى أمس ، حيث زاد سعر الدولار في مصر لدى البنك المركزي إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي المصري.

اسعار صرف الدولار اليوم الاثنين بالبنوك

سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للبيع و19.32 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

في بنك " ساييب" نحو19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للبيع وعند الشراء 19.34 للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و جنيه 19.34 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة :

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول19.2جنيه للبيع و19.3 جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.2 جنيه للبيع و19.3 للشراء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم بنحو 19.27 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء

سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم بنحو 19.24 للبيع و19.34 جنيه للشراء

اسعار صرف الدولار اليوم السبت بالبنوك



سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الاهلي المصري نحو 19.26جنيه للبيع و19.32 للشراء

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:



سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

في بنك " ساييب" نحو19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك المصرف المتحد نحو 19.28 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: “idb”



سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية 19.24 جنيه للبيع وعند الشراء 19.34 للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الافريقي نحو 19.24 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 19.26 جنيه للشراء و19.32 جنيه للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الخميس نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم: cib



سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.28 جنيه للبيع و19.34 للشراء

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم نحو 19.31 جنيه للشراء و19.34 للبيع

سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:



سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم نحو 19.2 جنيه للشراء و19.3 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:



سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس: 19.24 جنيه للشراء و جنيه 19.34 للبيع