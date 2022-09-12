تعرفي على أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعا

حرص من بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة المعلومات حول الأمراض التي تؤذي الإنسان وتؤدي للتعب والخمول، للعلاج سريعا، ننشر لكم في السطور التالية أبرز أعراض سرطان الثدي الأكثر شيوعا وانتشارا.

أعراض سرطان الثدي

1- إفراز مادة شفافة أو مشابهة للدم من الحلمة.

2- ظهور الورم في الثدي.

3- تراجع الحلمة أو تسننها.

4- تغير حجم أو ملامح الثدي.

5- تسنن الجلد الذي يغطي الثّدي.

6- ظهور احمرار للجلد.

7- ظهور ما يشبه بالجلد المجعّد على سطح الثدي، مثل قشرة البرتقال.

8- ظهور كتلة أو تكثـّف في نسيج الثدي، هذه الكتلة غير مؤلمة غالبًا، ويسهل علاجها في حالة الاكتشاف مبكرا نظرا لأنه يساعد في العلاج.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي

هناك بعض عوامل الخطر التي لا يمكن تغييرها مثل السن، والجنس والتاريخ العائلي، لا يمكن تغييرها بينما يستطيع الإنسان تغير العادات السيئة مثل التدخين أو سوء التغذية.

وعن عوامل الخطر التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ما يأتي:

-من ضمن عومل الخطر السن.

-من ضمن عومل الخطر تاريخ شخصي من التعرض لسرطان الثدي.

-من ضمن عومل الخطر تاريخ عائلي.

-من ضمن عومل الخطر العامل الوراثي.

-من ضمن عومل الخطر التعرض لإشعاعات.

-من ضمن عومل الخطر الوزن الزائد.

-من ضمن عومل الخطر الحيض في سن مبكر نسبيًا.

-من ضمن عومل الخطر الوصول إلى سن اليأس في سن متأخر نسبيًا.

-من ضمن عومل الخطر العلاج بالهرمونات.

-من ضمن عومل الخطر تناول أقراص منع الحمل.

-من ضمن عومل الخطر التدخين.

-من ضمن عومل الخطر تغيرات ما قبل سرطانية في نسيج الثدي.

-من ضمن عومل الخطر كثافة عالية في نسيج الثدي.