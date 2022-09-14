هالة فودة تطالب بقصر الدعم على أول طفلين للحد من الزيادة السكانية (فيديو)

قالت الباحثة هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن توعية المواطن بمخاطر الزيادة السكانية، والاكتفاء بطفلين فقط، يعد من أهم العناصر لمواجهة الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية تضغط بصورة كبيرة على موارد الدولة المصرية

وتابعت "فودة"، خلال حوارها بفضائية "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن الزيادة السكانية تضغط بصورة كبيرة على موارد الدولة المصرية، مشيرة إلى ان الرئيس السيسي يتحدث بان الدولة تسعى لتطوير برامج الخدمة الصحية للمواطن المصري، ولكن هذا يتعارض مع الزيادة السكانية.

النمو الاقتصادي لا يوازي الزيادة السكانية

ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي لا يوازي الزيادة السكانية، مشددة على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات لتشجيع على تنظيم الانجاب مثل قصر الخدمات المقدمة من تأمين صحي، والخدمات التي تقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على أول طفلين، خاصة وأن التوعية لكي تؤتي ثمارها في الحد من الزيادة السكانية قد تأخذ الكثير من الوقت، ومصر لا تمتلك رفاعية الوقت في ظل الظروف الحالية.