بعد ارتفاع الدولار.. البورصة  المصرية  تخسر  18.9 مليار جنيه  في يومين

واصلت مؤشرات البورصة خسائرها لليوم الثاني على التوالي بنهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس تحت ضغوط بيعية على الأسهم القيادية خاصة التجاري الدولي الذي انخفض 0.72%؛ ليخسر رأسمالها السوقي نحو 7.3 مليار جنيه؛ مغلقا عند مستويات 694.350 مليار جنيه.

وأنهي المؤشر الرئيسي تعاملات اليوم متراجعا بنسبة 1.13% ليصل إلى مستويات 10079.02 نقطة، وتراجع مؤشر" ايجي أكس 70" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستويات 2267.95 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقا "إيجي أكس 100 "بنسبة 0.49% ليصل إلى 3223.36 نقطة.

البورصة تواصل خسائرها مع ارتفاع الدولار:

وبذلك تكون البورصة قد تكبدت خسائر بقيمة 18.9 مليار جنيه بعدما كانت انهت تعاملات جلسة الامس بخسائر في رأسمال السوق بقيمة 11.6 مليار جنيه.

وجاءت خسائر البورصة بالتزامن من انخفاض جديد في أسعار الدولار بالبنك المركزي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 21 ديسمبر 2016، عند 19.35 جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع.

1.6 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات بالبورصة

وبلغ إجمالي قيم التداول داخل البورصة نحو 1.6 مليار جنيه بالتداول على 463 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 46.4 ألف عملية، ووصل إجمالي عدد الأسهم التى جرى عليهم التداول خلال الجلسة إلى نحو 199 سهم انخفض منهم 72 واستقر 73 سهم بينما ارتفع 54 سهم فقط.

وتكبدت البورصة خسائرها تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي مبيعات بقيمة 196.0 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب والمصريين صافي مشتريات بقيمة 5.4 مليون جنيه و190 مليون جنيه على الترتيب.