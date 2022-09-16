أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-9-2022.. ارتفاع المعدن الأصفر محليا بالرغم من التراجع العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بداية التعاملات اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر عالميًا، وأوضحت الشعبة العاملة للذهب أنه بالرغم من انخفاض في السعر العالمي إلا أن ميزان العرض والطلب المحلي جعل الأسعار تسجل 1115 جنيها لسعر جرام الذهب عيار 21.

أسعار الذهب في مصر:



سعر الذهب عيار ٢١: 1115 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1274.2 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 955.7 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 745.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8920 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب التراجع لتسجل أدنى مستوياتها منذ أبريل نيسان 2020 بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود سعر الدولار، كما قللت الرهانات على قيام مجلس على رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة مرة أخرى من جاذبية المعدن الأصفر.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1665.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1816 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة إلى 1659.47 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة عند التسوية إلى 1677.30 دولار.

وتتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في نهاية اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، وربما يصل الرفع إلى 100 نقطة أساس.

ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من التضخم لكنه لا يدر عائدا لذلك فهو حساس لأسعار الفائدة وعائدات سندات الخزانة.