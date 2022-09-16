الدوري السعودي الدرجة الثانية.. النتائج السلبية تقرب أهلي جدة من مدرب جديد

الفجر الرياضي
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي

أفادت تقارير صحفية سعودية اليوم مفاجأة بشأن إمكانية تعاقد نادي أهلي جدة مع مدير فني جديد على خلفية النتائج السلبية في الجولات الأولى من الدوري السعودي الدرجة الثانية “يلو”.

 

الدوري السعودي الدرجة الثانية.. النتائج السلبية تقرب أهلي جدة من مدرب جديد

 

وكان الأهلي قد هبط الموسم الماضي بعد احتلاله مركز متأخر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

 

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وأكدت التقارير السعودية عن اتفاق النادي الأهلي، مع المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا.

 

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني عشر في ترتيب دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، برصيد 5 نقاط، حصدها من 4 مباريات، إذ حقق انتصارًا واحدًا فقط، وخسر مثله، وتعادل في مواجهتين.

 

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