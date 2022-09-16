موعد عرض مسلسل وعد إبليس للفنان عمرو يوسف والقصة والمنصات الناقلة

تصدر مسلسل وعد إبليس اليوم الجمعة الموافق الـ16 من سبتمبر 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل، تزامنًا مع قرب عرضه ومع زيادة التساؤلات حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا العمل الدرامي الجديد.

مسلسل وعد إبليس

ويترقب المشاهدون عرض مسلسل وعد إبليس الذي يعتب رآخر أعمال الفنان عمرو يوسف، بعد إعلان موعد وتفاصيل عرض أولى الحلقات والمقرر لها اليوم الجمعة على إحدى المنصات الإلكترونية العربية.

تفاصيل مسلسل وعد إبليس

ويأتي مسلسل وعد إبليس مقسمًا على عدة أجزاء، حيث أعلنت أحد المنصات العربية الشهيرة عن نقله اليوم وهو ما جعل الكثيرون يتساءلون عن مختلف التفاصيل المتعلقة بالمسلسل وقصته.

أحداث مسلسل وعد إبليس

وتدور أحداث مسلسل وعد إبليس حول شاب رجل أعمال ناجح يدعى إبراهيم، تصاب زوجته بمرض خطير ليس له علاج، ما يدفعه إلى اللجوء إلى شخص أقنعه بأنه قادر على شفاء زوجته ولكن في المقابل يوقع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته.

أحداث مسلسل وعد إبليس

وتتضمن أحداث مسلسل وعد إبليس خلف إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة، لتتسارع أحداث هذا العمل الدرامي وتزيد من سخونته.

أبطال مسلسل وعد إبليس

يشارك في مسلسل وعد إبليس العديد من النجوم الكبار على رأسهم فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، أحمد الرافعي، محمد يسري، محمد مرزبان، الراحلة مها أبوعوف، خالد كمال، معتز هشام، مراد مكرم، عمرو جمال، ونيللي كريم كضيفة شرف، وبطولة عمرو يوسف.

فريق عمل مسلسل وعد إبليس

وضم فريق عمل مسلسل وعد إبليس الممثل السعودي يعقوب الفرحان، والنجمة الأمريكية بولا باتن، وهو عمل من تأليف توني جوردان وإخراج البريطاني كولن تيج الحائز.