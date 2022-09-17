حالة الطقس اليوم السبت 17-9-2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، الموافق الـ17 من سبتمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، والتي تشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت استمرار انخفاض الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الهيئة في بيانها حول آخر تفاصيل ومستجدات حالة الطقس أن الطقس يكون معتدلًا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم والرياح

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22.

مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 24.

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 26.