أسعار الحديد فى مصر اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022

الاقتصاد
أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد فى مصر، اليوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، نفس معدلاتها على مدار نحو 10 أسابيع في السوق المحلي، حسب قوائم الأسعار المعلنة من مصانع الحديد خلال شهر سبتمبر، والتي أعلنت تثبيت سعر الطن، وسط توقعات بحدوث ارتفاعات خلال نهاية الشهر الجاري.

 

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أسعار الحديد اليوم

 

أسعار الحديد اليوم في مصر

 

حديد عز

أعلن حديد عز، تثبيت سعر الطن خلال شهر سبتمبر الجاري ليبلغ 17.670 جنيه، وهو من المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

حديد المصريين

استقر حديد المصريين اليوم عند 17.570 جنيه.

حديد المراكبي

سجل طن حديد المراكبي 17،550 جنيهًا، وهو من ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

حديد بشاي

واستمر سعر مصنع بشاي عند نفس مستوياته خلال الشهر الجاري، بعد رفع أسعاره خلال أغسطس الماضي بمقدار 400 جنيه، ليسجل 17.900 جنيه، وهو من ضمن المصانع المتكاملة في مصر، والأعلى سعرًا.

حديد مصر ستيل

بلغ سعر حديد مصر ستيل نحو 17،550 جنيهًا للطن.

حديد السويس للصلب

وكان حديد السويس، أعلن في أغسطس الماضي، تثبيت سعر الطن، ليبلغ نحو 17.570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وتستمر هذه الأسعار لحين تحديد أسعار جديدة.

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، ويزن نحو 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، حسب بيانات الغرفة التجارية للصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار حديد التسليح والخردة في بورصات لندن

استقرت العقود الآجلة لحديد التسليح تداول شهر سبتمبر في بورصة لندن للمعادن، عند تسوية تداولات جلسة الجمعة، لتسجل 665 دولار للطن، بمقدار زيادة 2 دولار.

وصعدت أسعار عقود خردة الحديد تسليم شهر سبتمبر، بمقدار دولارًا واحدًا، لتسجل 356 دولارًا للطن.

 

وتسود التوقعات بارتفاع أسعار الحديد، على خلفية تحرك سعر الدولار امام الجنيه وضبابية أسعار المعادن عالميًا، مما يزيد من الضغوط والأعباء علي المصانع ويتسبب في رفع التكلفة الإنتاجية.

يُذكر أن الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع شهدت هبوطًا طفيفًا خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة لانخفاض الطلب.

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