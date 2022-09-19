تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الإثنين 19 سبتمبر

تراجعت كافة مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 19 سبتمبر.



تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9751 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2112 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1852 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12044 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4076 نقطة.

البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالبًا ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.

البورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.