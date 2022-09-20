أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-9-2022.. المعدن الأصفر يرتفع بالرغم من التراجع العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليرتفع سعر جرام الذهب بنحو 6 جنيهات بالرغم من تراجع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية، ولكن ارتفاع أسعار الدولار في مصر كبح التراجع بسعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1282.25 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب 1122 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

سعر جرام الذهب 961.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب ليسجل 8976 جنيهًا، ويصل وزنه إلى 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت العقود الآجلة للذهب إنخفضت خلال دورة الولايات المتحدة يوم الإثنين، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، وتمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،679.50 للأونصة وقت كتابة الخبر، انخفض بنسبة 0.24%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إنخفاض USD1،667.60 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1661.90 والمقاومة على USD1717.30.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.00% للمتاجرة به على USD109.51.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.12% لتتم المتاجرة به على USD19.41 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 0.13% لتتم المتاجرة به على USD3.51 للرطل.



في ظل توجه أغلب الأسواق نحو الفرضية القائلة بأن الذهب سيشهد هبوطًا قويًا بفعل تشدد الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة، جاء لوك ألكسندر، الرئيس التنفيذي لشركة تعدين الذهب "Newcore Gold Ltd " برأي يخالف التوقعات وقال: "إن رفع أسعار الفائدة الفيدرالية أدى إلى ضغط هبوطي على سعر الذهب، لكن الذهب سينفجر في النهاية بقوة".

انخفض سعر الذهب بنسبة 8.6% خلال العام، على الرغم من أن التضخم الأمريكي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو.

ذكر ألكسندر أنه مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، سيستمر الدولار الأمريكي في الأداء الجيد، وهو ما سيكون "عبئًا كبيرًا على الذهب". وأضاف: "أنه عندما تبدأ التوقعات في التغيير، أعتقد أن هذا هو الوقت الذي سنبدأ فيه في رؤية أداء قوي للذهب، ويمكن أن تكون خطوة عدوانية للغاية نحو الاتجاه الصعودي."

وقال أيضًا: "الذهب مقدر بأقل من قيمته، وذلك من حيث الزخم الذي أراه في الأشهر الستة المقبلة، من حيث بدء التضخم في التراجع، وكذلك بعض التوترات التي ما زلنا نشهدها في جميع أنحاء العالم التي، حيث كما نعلم جميعًا أن الذهب ينشط ويرتفع أوقات الكوارث، الأمر الذي يجعل صعود الذهب حتميًا".

رفع غولدمان ساكس توقعاته لسعر فائدة التمويل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس مقارنة بالأسبوعين الماضيين ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 4 % و4.25% بحلول نهاية عام 2022.

قال محللو البنك: "إن مسار أسعار الفائدة المرتفعة مقترنا بالتشديد الأخير في الظروف المالية، يشير إلى توقعات أسوأ إلى حد ما للنمو والتوظيف خلال العام المقبل".

وأضافوا: "توقعاتنا للنمو أقل بقليل من المستوى المتفق عليه، وهي تشير إلى مسار نمو أقل من المتوقع الذي نعتقد أنه ضروري لتهدئة تضخم الأجور والأسعار".

وعلى الرغم من كون الذهب ملاذا آمنا للعملة للتحوط ضد المشكلات الاقتصادية والتضخم، إلا أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، حيث يقبل المستثمرون على زيادة حيازاتهم من الدولار على حساب الذهب عديم العائد.

الذهب الآن

تراجعت العقود الآجلة للذهب في الوقت الحالي قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين نزولا إلى مستويات 1670 دولار للأوقية بخسائر 14 دولار في الأوقية أو ما يعادل 0.8%.

وفي المقابل خسرت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي ما يقرب من 15 دولار في الأوقية نزولا إلى مستويات قرب الـ 1659.7 دولار للأوقية.