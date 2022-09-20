تنسيق جامعة الأزهر 2022| 96.15% لطب القاهرة.. والإعلام 80.32% (تفاصيل)

هنأ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الطلاب الجدد، موجها الشكر للقائمين على مكتب التنسيق، بعد ظهور نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023م، معلنا توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري)، كاشفا عن إجمالي عدد الناجحين بالثانوية، حيث بلغ (93132) طالبا، تقدم منهم للتنسيق (78085) طالب.

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة وكليات القسم الأدبي والعلمي بنين وكليات القسم الأدبي والعلمي بنات، وإليكم التفاصيل:

الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة

طب البنين والبنات القاهرة (625) درجة بنسبة 96.15%

كليات طب بنات وبنين دمياط (620) درجة بنسبة 95.38 %

كليات طب بنين وبنات اسيوط (616) درجة بنسبة 94.77 %

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (607) درجة بنسبة 93.38 %

كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (615) بنسبة 94.62%

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة (591) درجة بنسبة 90.92 %

هندسة بنين قنا (584) درجة بنسبة 89.85 %.

كليات القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 373 ) درجة بنسبة 59.21%،

كلية الإعلام ( 506 ) درجة بنسبة 80.32%،

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 450 ) درجة بنسبة 71.43 %،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 416 ) درجة بنسبة 66.03 %،

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 380 ) درجة بنسبة 60.32 %

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 371 ) درجة بنسبة 58.89 %

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 348 ) درجة بنسبة 55.24 %،

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (374 ) درجة بنسبة 59.37 %.

كليات القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 533 ) درجة بنسبة 82 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 530 ) درجة بنسبة 81.54 %،

اللغات والترجمة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 62.46 %،

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 575 ) درجة بنسبة 88.46 %،

معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 566 ) درجة بنسبة 87.08 %،

كلية الاعلام ( 499 ) درجة بنسبة 76.77 %،

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 471 ) درجة بنسبة 72.46 %،

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 489 ) درجة بنسبة 75.23 %،

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08%.

كليات القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات (586) درجة بنسبة 90.15 %.

كلية العلوم تخصص عام ( 577 ) درجة 88.77 % ،

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر ( 565 ) درجة بنسبة 86.92 %.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 553 ) درجة بنسبة 85.08 %،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (526) درجة بنسبة 80.92%،

كليات القسم الأدبى بنات

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام ( 551 ) درجة بنسبة 87.46 %،

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (519) درجة بنسبة 82.38%،

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 425 ) درجة بنسبة 67.46 %،

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 442 ) درجة بنسبة 70.16 %.