شعبة الساعات تستعرض دراسة لتوطين الصناعة المحلية في قطاعها

عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة سبل توطين الصناعة طبقًا لتعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض تامر عادل سلطان رئيس الشعبة دراسة لمشروع إنشاء مجمع صناعي يجمع أكثر من مصنع في قطاع الساعات، وهذا المشروع يعتمد على ” تجميع تجار الساعات في مجمع واحد كل متخصص في جزء تصنيعي معين لتجميع الساعة ” بدلًا من عمل مصانع منفردة، وإعادة النظر في أسواق أخرى بالنسبة لهذا القطاع مثل الأسواق الإفريقية، وفي حال إنشاء هذا المجمع سيكون هناك فرصة لزيادة الصادرات، خاصة أن الصناعات المُغذّية تمثل أهمية كبيرة والتكامل في الأدوار أمر مهم للغاية.

ونوه "عادل" إلى أن الشعبة تسعى إلى تنفيذ فكرة هذا المشروع من خلال الغرفة، والاستفادة من القانون الذي أتاح للغرف التجارية إنشاء شركات، وأن هذه الدراسة يتم عرضها على أعضاء مجلس إدارة الشعبة لتوسيع نطاق هذه الدراسة، وإضافة آراء ومقترحات أخرى عليها، وعند الانتهاء منها بشكل فعلي سيتم عرضها على المهندس إبراهيم العربي الذي طالب كثيرًا بضرورة أن يكون لكل شعبة رؤية وخطة واضحة وصريحة لتطوير وتنمية قطاعها، تتماشى مع التوجيهات الرئاسية لتوطين الصناعة المحلية في القطاعات المختلفة.

وأشاد رئيس شعبة الساعات بدعم المهندس إبراهيم العربي ومساندته لكافة الشعب التجارية بشكل عام وشعبة الساعات بصفة خاصة في ظل الاتجاه للتحول من الاستيراد إلى التصنيع، ومن ثّمَّ رفع معدل الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

وفي الوقت ذاته فتح "عادل" حوارًا بين أعضاء الشعبة حول هذه الدراسة وإمكانية تنفيذها ومقترحات دعمها،واستعراض كافة الآراء حولها للوقوف على مشروع مدروس بشكل عملي وعلمي يتضمن كافة الآراء والمقترحات، ورؤية حالية ومستقبلية خلفيتها تجارة الساعات خلال المرحلة الماضية مع وضع في الاعتبار التطور التكنولوجي الحديث الذي تعتمد عليه هذه الصناعة، وتم تبادل الآراء مع إتاحة الفرصة لمزيد من دراسة هذا المشروع ، على أن يتم وضع التصور المبدئي له خلال الاجتماع القادم الذي سيتم تحديده لاحقًا