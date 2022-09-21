تعرف على المولد النبوي الشريف 2022 فلكيًا والإجازات الرسمية المتبقية

المولد النبوي الشريف 2022، توجد العديد من المناسبات السعيدة التي يترقبها المواطنون وخاصة المولد النبوي الشريف، الذي يرتبط بالعديد من المظاهر الاحتفالية الكبيرة التي تلقى اهتماما كبيرا من الكثيرين.

موعد المولد النبوي الشريف 2022

ويتساءل كثيرون عن موعد المولد النبوي الشريف 2022 الذي يمثل إحياء لذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد "ص" والذي يحييه المسلمون في كل بقاع الأرض، كما يعطى هذا اليوم أجازة رسمية لكافة العاملين في الدولة.

تفاصيل المولد النبوي الشريف 2022

ويحل المولد النبوي الشريف 2022 يوم السبت المقبل الموافق الثامن من أكتوبر من عام 2022، يوافق 12 ربيع الأول، ويواصل للمسلمون في كل بقاع العالم استعداداتهم لاستقبال مولد النبي الشريف، تلك الذكرى الطيبة العطرة.

ذكرى المولد النبوي الشريف

وترتبط بذكرى المولد النبوي الشريف العديد من المظاهر الاحتفالية التي توارثتها الأجيال والتي تحظى باهتمام الكثيرين، إلى جانب ارتباطها بانتشار منافذ بيع "حلاوة المولد" والتي لها طابع مميز.

موعد المولد النبوي الشريف 2022 واحتفالاته

وأعلن رئيس المعهد القومي بالبحوث الفلكي والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، في وقت سابق عن موعد هلال شهر ربيع الأول، الذي سيحل به موعد المولد النبوي الشريف تلك الذكرى التي يترقبها المسلمون.

المولد النبوي الشريف وغرة شهر ربيع الأول

وقال رئيس المعهد القومي بالبحوث الفلكي والجيوفيزيقية، إنه وفقا للحسابات الفلكية التي سيجريها معمل أبحاث الشمس في المعهد فإن يكون هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة عقب حدوث الاقتران بتمام الساعة الـ 11 والدقيقة 56 مساءً ويكون بتوقيت القاهرة المحلي، في يوم الأحد 29 من صفر 1444هـ، الذي يكون 25/9/2022م ".يوم الرؤية".

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عقب أثناء غروب شمس في (يوم الرؤية) بمدينة القاهرة وكذلك في كافة العواصم والمدن العربية والمدن الإسلامية، وسيكون يوم الإثنين 26/9/2022 م هو المتمم في شهـر صفر 1444هـ، وستكون غرة شهر ربيع الأول 1444هـ فلكيًا في يوم الثلاثاء الموافق الـ27 من الشهر الجاري.

إجازة مولد النبي الشريف 2022 والأجازات المتبقية خلال العام الجاري

الخميس 6 من أكتوبر أجازة 6 أكتوبر والانتصارات "عيد القوات المسلحة".

السبت 8 من أكتوبر إجازة مولد النبي الشريف".