القبض على المتهم بانتحال صفة ظابط شرطة لجذب الفتيات

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإنتحال صفة ضابط على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" ونشره مشاركات ومقاطع فيديو تحت ذات الزعم متضمنة صورة كارنيه شرطة وحيازته لسلاح نارى "طبنجة".

أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتم ضبطه وتبين إضطلاعه بتزوير كارنيه ضابط الشرطة، وكذا صورة شخصية له مرتديًا الملابس الأميرية بإستخدام برنامج "الفوتوشوب" وشرائه الطبنجة المشار إليها من أحد المحال لبيع أدوات الصيد وكذا قيد حديدى من أحد مواقع التسوق الإلكترونى ونشرها على موقع التواصل الإجتماعى "تيك تيوك" وذلك بغرض جذب الفتيات والتواصل معهن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.