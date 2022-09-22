يلا شوت ON TIME SPORTS مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر yalla shoot رابط مباراه مصر EGYPT

سيتم وضع البث قبل انطلاق المباراة

يلا شوت مباراة مصر.. بث مباشر مصر والنيجر يخوض المنتخب المصري أول مباراة ودية له تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا، غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد الإسكندرية، ضمن جدول الأعمال الدولي لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والنيجر

وتقام مباراة مصر والنيجر في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة على استاد الإسكندرية، بحضور الجماهير، بعد أن وافق الأمن على إقامة المباراة بحضور الجماهير.

المنتخب المصري يختتم استعداداته لمباراة النيجر

يختتم المنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته مساء الخميس، تمهيدا للمباراة الودية ضد النيجر، والتي من المقرر إقامتها الثامنة مساء الجمعة، في إطار استعدادات الفراعنة لاستكمال البطولة الإفريقية. تصفيات نهائيات كوت ديفوار 2024.

ما القنوات التي ستبث المباراة الودية بين مصر والنيجر؟

وستنقل مباراة مصر والنيجر على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، باعتبارها المذيع الحصري لجميع الأحداث الرياضية في مصر في الوقت الحاضر.

يطمئن فيتوريا جميع اللاعبين في التجربة الودية

ويسعى فيتوريا للوقوف في وجه كل كبير وصغير في الخصم، لتحقيق بداية مميزة للفريق، قبل مواجهة مالاوي في مارس المقبل في التصفيات القارية.

يواصل الفريق تدريباته، اليوم الخميس، بجميع نجومه، بعد استكمال صفوفه بالمحترفين السبعة ولاعبي الزمالك، وبدأ وصول المحترفين اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي، مع وصول الثلاثي طارق حامد، حجازي وأحمد حسن كوكا، ووصول متعاقبين محمد الناني ومرموش وترزيغيه ​​ومحمد صلاح لإكمال الرتب في مران أمس الأربعاء والخميس قبل مواجهة الجمعة.



