اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في الكويت

منوعات
أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في الكويت، اليوم السبت، الموافق الـ24 من سبتمبر 2022، تراجعا ملحوظا، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، خلال العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في الكويت يوم أمس الجمعة تراجعا لأكثر من 1.5 % في نهاية الإغلاق، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في الكويت

وشهدت أسعار الذهب حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية تراجعا إلى 1.6% بنحو 1644.04 دولار للأوقية، بعدما نزل بنحو 1.8 بالمئة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من نفس الجلسة.

تراجع أسعار الذهب اليوم

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، ليسجل بذلك خسارة أسبوعية جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، بمعدل 1.8 %.

اعرف أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت

أسعار الذهب في الكويت عيار 24

16.505 دينار كوبتي، ما يعادل 53.319 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 22 

15.144 دينار كويتي، ما يعادل 48.921 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 21 

14.456 دينار، ما يعادل 46.701 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 18

12.391 دينار، ما يعادل 40.029 دولار.

أسعار أوقية الذهب اليوم

513.361 دينار، ما يعادل 1658.411 دولار.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الكويت أسعار الذهب اليوم الكويت اسعار الذهب النهارده اسعار الذهب عيار 21

الأكثر قراءة

الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم yalla shoot.. مشاهدة مباراة منتخب مصر مباشر اليوم الجمعة 29-10-2022 salah

عاجل.. الأهلي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل

ملخص وأهداف مباراة مصر ضد النيجر «فيديو»

يلا شوت fel3arda مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر كورة لايف EGYPT بلس شوت رابط سريع بدون تقطيع يوتيوب

فيديو.. ميسي يقود الأرجنتين لقهر الهندوراس بثلاثية نظيفة وديا

مصدر بالجبلاية لـ'الفجر': أيمن عبدالعزيز أيامه معدودة مع فيتوريا

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

ضحايا فيريرا.. الزمالك يوافق على رحيل نجميه بلا رجعة