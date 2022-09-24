اعرف أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في الكويت

سجلت أسعار الذهب في الكويت، اليوم السبت، الموافق الـ24 من سبتمبر 2022، تراجعا ملحوظا، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، خلال العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب في الكويت يوم أمس الجمعة تراجعا لأكثر من 1.5 % في نهاية الإغلاق، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.

أسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في الكويت

وشهدت أسعار الذهب حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الكويتية بحلول الساعة 17:57 بتوقيت جرينتش، في المعاملات الفورية تراجعا إلى 1.6% بنحو 1644.04 دولار للأوقية، بعدما نزل بنحو 1.8 بالمئة إلى 1640.20 دولار في وقت سابق من نفس الجلسة.

تراجع أسعار الذهب اليوم

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % لتهبط عند التسوية إلى 1655.60 دولار للأوقية، ليسجل بذلك خسارة أسبوعية جديدة للأسبوع الثاني على التوالي، بمعدل 1.8 %.

اعرف أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت

أسعار الذهب في الكويت عيار 24

16.505 دينار كوبتي، ما يعادل 53.319 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 22

15.144 دينار كويتي، ما يعادل 48.921 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 21

14.456 دينار، ما يعادل 46.701 دولار.

أسعار الذهب في الكويت عيار 18

12.391 دينار، ما يعادل 40.029 دولار.

أسعار أوقية الذهب اليوم

513.361 دينار، ما يعادل 1658.411 دولار.