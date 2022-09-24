سامي فاروق عن إعداد اختبار للحكام دون إشراف الفيفا: "سابقة لم تحدث" (فيديو)

توك شو
سامي فاروق- رئيس
سامي فاروق- رئيس اللجنة البدنية بلجنة الحكام سابقا

قال الكابتن سامي فاروق، رئيس اللجنة البدنية بلجنة الحكام سابقا، إن الاختبار البدني للحكام دون ممثل من الفيفا أمر لا يجوز، مشيرًا إلى أن جميع الاختبارات التي تُقام للحكام الدوليين من الضروري أن تقام تحت إشراف الفيفا، وإعداد اختبار للحكام دون إشراف الفيفا سابقة لم تحدث من قبل. 

txt

اتحاد الكرة عن توقيع الكشف على الحكام بشقة: مهزلة (فيديو)

txt

تعرف على موقف لجنة الحكام في الموسم الجديد

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عدد الحكام المرشحين للقائمة الدولية خلال الفترة السابقة لم يكن يزيد عن 15 حكمًا، مشيرًا إلى أن ترشيح 35 حكمًا للقائمة الدولية عدد كبير للغاية.

ولفت إلى أن الاختبارات كانت تحت إشراف الفيفا طيلة السنوات التي ترأس فيها لجنة الإعداد البدني لحكام مصر، معقبًا: "لم يحدث إعداد اختبار للقائمة الدولية أو للحكام الدوليين دون إشراف الفيفا".

 

اتحاد الكرة الموسم الجديد عبد الناصر زيدان الاختبارات

مواد متعلقة

اتحاد الكرة عن توقيع الكشف على الحكام بشقة: مهزلة (فيديو)

تعرف على موقف لجنة الحكام في الموسم الجديد

ماذا قال كلاتنبرج عن الحكام المصريين؟

كلاتينبرج يُناقش مشاكل الحكام في جلسة اليوم

الأكثر قراءة

الآن ŇÔŴ بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والنيجر اليوم yalla shoot.. مشاهدة مباراة منتخب مصر مباشر اليوم الجمعة 29-10-2022 salah

فرمان سويسري.. كولر يصدم اكرم توفيق

وزارتا التعليم والتعليم العالي تحسمان الجدل حول تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات

رئيس نادي إنبي يُفجر مفاجآة بشأن تعاقد الأهلي مع مصطفى شلبي

ملخص وأهداف مباراة مصر ضد النيجر «فيديو»

يلا شوت fel3arda مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر كورة لايف EGYPT بلس شوت رابط سريع بدون تقطيع يوتيوب

بأمر كولر.. الأهلي يقترب من ضم صفقة برازيلية في الميركاتو الصيفي

رئيس باريس سان جيرمان يسخر من احتفال ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا