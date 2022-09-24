سامي فاروق عن إعداد اختبار للحكام دون إشراف الفيفا: "سابقة لم تحدث" (فيديو)

قال الكابتن سامي فاروق، رئيس اللجنة البدنية بلجنة الحكام سابقا، إن الاختبار البدني للحكام دون ممثل من الفيفا أمر لا يجوز، مشيرًا إلى أن جميع الاختبارات التي تُقام للحكام الدوليين من الضروري أن تقام تحت إشراف الفيفا، وإعداد اختبار للحكام دون إشراف الفيفا سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، ببرنامج "كورة بلدنا"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن عدد الحكام المرشحين للقائمة الدولية خلال الفترة السابقة لم يكن يزيد عن 15 حكمًا، مشيرًا إلى أن ترشيح 35 حكمًا للقائمة الدولية عدد كبير للغاية.

ولفت إلى أن الاختبارات كانت تحت إشراف الفيفا طيلة السنوات التي ترأس فيها لجنة الإعداد البدني لحكام مصر، معقبًا: "لم يحدث إعداد اختبار للقائمة الدولية أو للحكام الدوليين دون إشراف الفيفا".