سعر اليورو مقايل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022

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سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم فى مصر

تباين سعر اليورو اليوم في مصر خلال تعاملات صباح الأحد 25 سبتمبر 2022، وسط ترقب لتطورات سعر الصرف بعد تثبيت سعر الفائدة

سعر اليورو اليوم في مصر وسجل سعر 

اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، مقابل 19.20 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي 
  

 

ويستعرض "الفجر" أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم 25 سبتمبر 2022، في اكثر من 10 بنوك حسب ما تنشره شاشات التداول في البنوك الحكومية والخاصة علي النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الاهلي المصري:
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  في البنك الاهلي المصري نحو 18.79جنيه للشراء 19.20 للبيع
 

سعر اليورو اليوم في بنك ساييب:
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد في بنك " ساييب" نحو19.05جنيه للشراء و19.34 للبيع
 

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد:
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  في بنك المصرف المتحد نحو 19.09 جنيه للشراء 19.33للبيع 
 

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية: “idb”
 

 سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  في بنك التنمية الصناعية 18.77جنيه للشراء و19.22 للبيع
 

سعر اليورو في البنك العربي الافريقي:
 

سجل سعر اليورو  مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  في البنك العربي الافريقي نحو 18.76جنيه للشراء و19.22 للبيع
 

سعر اليورو  في بنك مصر اليوم: 
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاحد  نحو 19.07 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع 
 

سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي:


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الاحد نحو  18.88 جنيه للشراء و19.07 للبيع
 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي اليوم: cib
 

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري  اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 18.81 جنيه للشراء و19.22 للبيع
 

 سعر اليورو في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:
 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم السبت نحو 19.27 جنيه للشراء و19.38 للبيع 
 

سعراليورو في بنك بلوم مصر اليوم: 
 

سجل سعر اليورو ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الاحد نحو 19.23 جنيه للشراء و19.46 للبيع 
 

سعر  اليورو  في بنك كريدي اجريكول مصر:
سجل سعراليورو  مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  في بنك كريدي أجريكول19.26جنيه للشراء و19.46 جنيه للبيع
 

سعر اليورو اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الأول:
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الاحد  نحو 19.24جنيه للشراء و19.38 للبيع 
 

سعر اليورو في بنك قطر الوطني:
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاحد بنحو 19.27 جنيه للشراء و19.38جنيه للبيع       
 

سعراليورو  في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد  بنحو 19.05 للشراء و19.34جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك المشرق 
وصل سعر اليورو صباح اليوم الاحد  في بنك المشرق  نحو 18.84 جنيه للشراء، 19.22 جنيه

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