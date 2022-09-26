بعد وفاته.. معلومات لا تفوتك عن اللواء السعودي صباح الاسمري

تساءل الكثيرون عن اسم صباح الاسمري لذي شهد بحثا متزايدا في الساعات القليلة الماضية، وخاصة بعد إعلان خبر وفاته، لتسود حالة من الحزن على على العديد من أبناء المملكة العربية السعودية.

صباح الاسمري

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من السحص السعودية خبر وفاة صباح الاسمري اللواء في الشرطة السعودية، الذي له العديد من المواقف الطيبة التي جعلت الكثيرين في حالة من الحزن بسبب رحيله.

خبر وفاة صباح الاسمري

وآثار خبر وفاة صباح الاسمري اليوم الاثنين الموافق الـ26 من سبتمبر 2022 حالة من الحزن ليدفع الكثيرين إلى الؤال حول أسباب الوفاة.

رحيل اللواء صباح الاسمري

ورحل اللواء بالشرطة السعودية صباح الاسمري عن عالمنا نتيجة إلة أزمة أزمة قلبية مفاجئة لحقت به خلال تأدية عمله، ما استدعى نقله إلى المستشفى إلا أن حالته كانت حرجة ولم يستطع الأطباء إنقاذ حياته.

وترصد بوابة الفجر أبرز المعلومات عن لواء الشرطة السعودية صباح الاسمري في السطور التالية:

- يعتبر صباح الاسمري أحد ابرز رجال الشرطة في المملكة العربية السعودية.

- ولد صباح الاسمري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعوديةوهو في العقد الخامس من عمره.

- يحمل الراحل صباح الاسمري الجنسية السعودية، ويلقب باللواء الاسمري، وهو من الشخصيات المحبوبة في المملكة، وله بصمة كبيرة في خدمة المواطنين السعوديين وبلاده بكل امانة واخلاص.

سبب وفاة صباح الاسمري

وأثارت وفاة اللواء صباح الاسمري حالة من الجدل الشديدة، وخاصة بعد تداول أنباء حول ان أسباب الوفاة هي إصابته بفيروس كورونا، بينما يرى البعض أن سبب الوفاة هو مقتله خلال تأدية عمله، لتخرج عائلته وتنهي حالة الجدل موضحة سبب الوفاة والمتثل في تعرضه لأزمة قلبية.