أستاذ فقه: النبي كان يجتهد ببعض الأمور وينزل من الوحي ما يؤيده

توك شو
الدكتور هانى تمام
الدكتور هانى تمام

قال الدكتور هانى تمام  أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر  إن النبي الكريم كان يجتهد في بعض الأمور، وكان ينزل من الوحي الشريف ما يؤيد اجتهاده كما كان ينزل النبي على بعض آراء الصحابة.

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غزوة بدر 

وأضاف، هلال خلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن النبي في غزوة بدر نزل في مكان معين، فسأله أحد الصحابة: أهذا المنزل منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال النبي، هذا اجتهاد وليس وحي من الله، فقال له الصحابي: هذا المكان لا يصلح والأفضل أن نكون أمام أبيار بدر.

 السيدة خولة بنت ثعلبة

وتابع: السيدة خولة بنت ثعلبة لما جاءت إلى النبي وقد حدث بينها وبين زوجها ظهار، فجاءت تسأل النبي، فقال لها: لا أجد لكي إلا أنك طالق، فحزنت حزنا شديدا، ونزل قول الله تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ).

 

الدكتور هانى تمام أستاذ الفقه المساعد جامعة الأزهر النبي الكريم

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