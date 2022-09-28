ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من (صاحب وشريك مكتب توريدات مواد غذائية، كائن بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة عدد ( 4 ) أجهزة كمبيوتر من داخل الشركة ملكه.



اعتراف المتهمين

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين).



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (مفتاح مصطنع) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن والمتاجر بأسلوب "المفتاح المصطنع" كما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 2 هاتف محمول – سلسلة ذهب - مبلغ مالى) من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).



تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها فى الواقعتين وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، كما أمكن ضبط عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

