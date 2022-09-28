بـ 11 مليون جنيه.. ضبط 720 طربة حشيش بحوزة 3 أشخاص بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط (3 أشخاص "لأحدهم ملعومات جنائية" -مقيمين بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج) حال إستقلالهم سيارة ملاكى "مستأجرة" بإحدى الطرق بدائرة القسم، وبحوزتهم (120 كرتونة بداخلها 720 طربة من مخدر الحشيش وزنت 160 كجم – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



قيمة المضبوطات 11 مليون

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (11،200،000 جنيه)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

