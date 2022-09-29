مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنسيرتي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للموسم الجديد المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر المقبل، حيث يففنح مواجهاته الرسمية بمواجهة اتحاد المنسيرتي التونسي في دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.

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ملامح تشكيل الأهلي في الموسم القادم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر في الموسم القادم بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر على النحو التالي:


محمد الشناوي في حراسة المرمى


خط الدفاع، أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول


خط الوسط، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة


خط الهجوم، حسين الشحات وبرونو سافيو ومحمد شريف


ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وديا الخميس مع طلائع الجيش في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب السلام ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
 

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