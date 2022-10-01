تعرف على أبرز خدمات كمبوند ماونتن فيو آي سيتي التجمع الخامس

كمبوند ماونتن فيو آي سيتي التجمع الخامس، يقدم موقع الفجر الإلكتروني في السطور التالية، أبرز وأهم الخدمات حول شركة ماونتن فيو، حيث يعد كمبوند ماونتن فيو أي سيتي القاهرة الجديدة أحد المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها من قبل شركة ماونتن فيو للإستثمار العقاري وإدارة المشروعات.

ومشروع ماونتن فيو تم تنفيذه على مساحة ضخمة للغاية وقد تم تقسيمها إلى ستة من الجزر الرئيسية لتوفير أقصى درجات الرفاهية والمتعة والإستجمام إلى العملاء، فضلا عن إختيار الموقع المتميز الساحر بقلب القاهرة الجديدة بالقرب من جميع الخدمات وبالقرب من أي مكان رئيسي.

كمبوند أي سيتي

موقع كمبوند أي سيتي

ومن جهتها، حرصت شركة ماونتن فيو على إختيار موقع متميز للغاية بالقرب من جميع الخدمات والأماكن الحيوية وذلك بقلب مدينة القاهرة الجديدة.

ومشروع ماونتن فيو يبعد مسافة 10 دقائق فقط عن الجامعة الأمريكية، ومسافة ربع ساعة فقد عن مشروع مدينتي، وكذلك يعد الكمبوند من المشروعات القريبة جدًا من مدينة الرحاب.

والطرق التي تؤدي إلى كمبوند ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة فهو الطريق الدائري وطريق السويس.

خدمات كمبوند ماونتن فيو اي سيتي التجمع الخامس

انتشار المساحات الخضراء والمسطحات المائية بكافة أنحاء المشروع ووجود الكثير من الكافيهات والمطاعم العالمية بالإضافة إلى وجود نوادي رياضية.

جيم وسبا يوجد بهم أفضل الأجهزة الرياضية العالمية بالإضافة إلى وجود مدربين على أعلى مستوى من الكفاءة/ ووجود الكثير من حمامات السباحة المتنوعة من أجل أن تتناسب مع الكبار والصغار بالإضافة إلى حمامات خاصة للسيدات.

حراسة تعمل على مدار 24 ساعة، مع تزويد الكمبوند بأحدث كاميرات المراقبة العالمية وموقف خاص لقاطني الكمبوند بالإضافة إلى وجود جراج أسفل كل وحدة سكنية وحدائق عامة ومتنزهات بالإضافة إلى وجود مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، نوافير وبحيرات اصطناعية ومنطقة تجارية تحتوي على مول تجاري يوفر لك جميع الماركات العالمية لكافة السلع، ونادي إجتماعي مقام على مساحة شاسعة يوفر لك مجموعة من الملاعب الرياضية العالمية وClub House وجيم وسبا مجهزان على أعلى مستوى ومناطق مخصصة للشواء والحفلات ومناطق هادئة وسط المساحات الخضراء من أجل الباحثين عن الهدوء والاسترخاء ومراكز طبية عالمية تقدم لك العديد من التخصصات الطبية.

كمبوند أي سيتي

أنظمة تقسيط كمبوند ماونتن فيو هايد بارك

تطرحت ماونتن فيو انظمة دفع مختلفة تساعد الجميع علي الشراء داخل ماونتن فيو هايد بارك التجمع الخامس دون حمل عبئ المبلغ المقسط شهريا والذي في بعض الاحياء بسبب ان مدة التقسيط ليست كبيرة مما يجعل المبلغ المقسط شهريا كبير للعديد من العملاء وتأتي انظمة تقسيط كمبوند ماونتن فيو التجمع الخامس لتكون كما سوف نذكر خلال التالي:

1- أن يبدا من مقدم 10% من قيمة الوحدة والباقي بالتقسيط حتي 6 سنوات.

2- وهناك نظام اخر يكون عن طريق دفع 20% مقدم والباقي من ثمن الوحدة يكون بالتقسيط حتي 5 اعوام دون فوائد.

ولمزيد من التفاصيل أو لأي سؤال أو استفسار ممكن تبعت لنا رسالة على

الواتساب من خلال الرابط هنا https://wa.me/+201555573307