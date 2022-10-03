"الإفتاء": شراء "حلاوة المولد" والتهادي بها بين الناس أمر جائز شرعا

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شراء حلاوة المولد
شراء حلاوة المولد

جددت دار الإفتاء تأكيدها على أن شراء "حلاوة المولد"، والتهادي بها بين الناس أمر جائز شرعا.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه جائز شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ" رواه البخاري وأصحاب السنن وأحمد.
 

دار الافتاء رواه البخاري حلاوة المولد شراء حلاوة المولد

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