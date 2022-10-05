الإعلان عن إقامة أول مركز للتعلم المجتمعي بأسوان

"بدء آليات وخطوات التجهيز والإعداد لإنشاء مركز للتعلم المجتمعي بأسوان ليكون التجربة الأولى على مستوى الجمهورية والثالث على مستوى العالم العربى"، كان ذلك المحور الرئيس لفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022، والذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

شهد الفعاليات كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى ممثلي منظمة اليونسكو، فضلًا عن القيادات الجامعية والتعليمية والمجتمعية والتنفيذية.

وقد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضرورة توفير كافة أوجه الدعم والتعاون اللازمة لسرعة تنفيذ وإنشاء مركز التعلم المجتمعي داخل أسوان.

وأشار إلى أن ذلك يعد تتويجًا للجهود التى تبذلها المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية بالتعاون مع هيئة اليونسكو لتعزيز مجالات التعلم مدى الحياة، والذي أهلها لتكون من أفضل 10 لمدن التعلم على مستوى العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أن مراكز التعليم المجتمعى تهدف إلى دعم ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة وذلك من خلال تعزيز محاور التنمية البشرية والعمل على إتاحة وزيادة أدوات وفرص التعلم لجميع الفئات وبما يساهم فى تطوير وتحسين الجوانب التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأشارت إلى أنه بالتعاون مع وزارة التضامن ومعهد اليونسكو جارى بد أعمال اللجنة المختصة لتحديد الاحتياجات والمطالب المحلية داخل المجتمع الأسوانى والتى سيتم على أساسها تصميم البرامج والخدمات التي سوف يقدمها مركز التعليم المجتمعى ليكون نموذجًا تجريبًا ضمن الخطة العامة لإنشاء 3 مراكز للتعلم المجتمعي داخل مدن أسوان والجيزة ودمياط كمرحلة أولى يتم بعدها التوسع لإنشاء ٥٢ مركزا للتعلم المجتمعي داخل مختلف المحافظات لخدمة ودعم مجالات محو الأمية الوظيفية والمالية والمهارات الحياتية، وريادة الأعمال وتمكين المرأة، فضلًا عن مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى التعليم، وتعليم الوالدين، والتعليم من أجل التنمية المستدامة.

مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 �

مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 �

مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 �

مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 �

مؤتمر أسوان لمدن التعلم 2022 �