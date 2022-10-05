أسوان  تستعد  للمهرجان الدولي السادس للتمور والاحتفال بانتصارات أكتوبر

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استعدادات محافظة
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى وإستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور  والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالي، بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وأيضًا المولد النبوى الشريف.

وشدد على ضرورة استثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بانتصار أكتوبر، وأيضًا تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل من طلاب كلية الأثار بجامعة أسوان بقيادة الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وبمتابعة من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتماثيل القادة العسكريين والنصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل لشهداء إنتصارات أكتوبر، وأبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات، والفريق عبد المنعم رياض، والمشير محمد حسين طنطاوى لتكون هذه البانوراما متناسقة بشكل جمالى، وخاصة فى ظل حرص المواطنين والزائرين والأفواج السياحية على إلتقاط الصور التذكارية أمام هذه الرموز الخالدة من أبناء الوطن.

استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
استعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى
رؤساء مصر محافظ أسوان هيئة التدريس انتصارات أكتوبر عبد المنعم رياض

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