صناعة الحبوب: كتابة اسعار توريد الأزرعلى بوابات المضارب

أكدت غرفة صناعة الحبوب بتحاد الصناعات المصرية، إنها وجهت بضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب يوضح سعر توريد الأرز طبقا للقرار الوزاري بخط واضح.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية اعلن عن سعر توريد الارز خلال موسم حصاد هذا العام بسعر 6850 لطن الأرز عريض الحبة بسعر 6600 جنيه لرفيع الحبة على ان يلتوم الفلاحين بتوريد نحو طن شعير ارز عن كل فيدان.

جائت تلك التصريحات على هامش مؤتمر عقدته غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لشعبة الأرز،بحضور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، والنائب مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة الغرفة وعمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة الغرفة وبمشاركة ممثلي أصحاب مضارب الأرز بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لمتابعة موسم حصاد الأرز هذا العام والذي بدأ من 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر 2022.

واشارة الغرفة إلى أن على صاحب المضرب أن يتم التقدم للتسجيل في المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وارسال بريد الكتروني بموعد المعاينة وبعدها اخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة .

من جانبة، صرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توافر الأرز في الأسواق وبكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية.