تصدر اسم نادي باريس سان جيرمان محركات بحث جوجل في معظم دول العالم، حيث يريد الجماهير مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وفيما يلي نستعرض معكم موعد المباراة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا يبدأ اليوم الأربعاء في الساعة التاسعة مساءً على ملعب "النور" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم وهو في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية وتسجيل 5 أهداف وتلقي 2.

بينما يدخل بنفيكا المباراة بنفس الرصيد من النقاط والمركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة بفارق الأهداف لصالح منافس اليوم حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وتلقي هدف واحد.

ومن المقرر أن تقام مباراة بنفيكا ضد باريس سان جيرمان في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "النور" ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتحسم مباراة اليوم المتصدر لجدول ترتيب المجموعة الثامنة خاصة وأن بنفيكا حال ما حقق انتصار على حساب باريس سان جيرمان بفضل اللعب على أرضه ووسط جماهيره سينفرد بالصدارة.

ويعول نادي باريس سان جيرمان على ثلاثية هجومه الناري المكون من "نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي، وليونيل ميسي"، في فك طلاسم دفاعات نادي بنفيكا الذي يعد الأقوى في المجموعة بفضل الهدف الوحيد الذي تلقاه.

ويغيب عن مباراة اليوم ريناتو سانشيز، لاعب وسط باريس، اضطر للخروج أمام نيس، بعد 16 دقيقة فقط من عودته إلى الملاعب، بسبب إصابة في الفخذ الأيمن.

ويتصدر ليونيل ميسي المشهد في مباريات باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي بعد توهجه المثير، حيث يعد "البرغوث" اللاعب الوحيد الذي شارك أساسيا في المباريات الرسمية الـ12 التي لعبها الفريق هذا الموسم في جميع البطولات، وهو الوحيد الذي حقق دقائق لعب تجاوزت الـ1000 دقيقة.

ويمتلك ليونيل ميسي سبعة أهداف، آخرها كان من ركلة حرة في مباراة نيس وهو الأول له بهذه الطريقة مع الفريق، فضلا عن ثماني تمريرات حاسمة، بينما في العام الماضي، في نفس المرحلة منذ هذا الموسم، كان قد نجح في تسجيل هدف واحد فقط.

وتاريخيًا التقى فريقا بنفيكا ضد باريس سان جيرمان في 6 مباريات في البطولات الأوروبية نجح أصحاب الأرض في الفوز خلال 3 لقاءات، والتعادل في واحدة وخسارة مواجهتين فقط أمام النادي الباريسي.

وانتهت آخر مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين بفوز بنفيكا على أرضه في العاشر من ديسمبر 2013 بهدفين لهدف.

بينما جاءت نتيجة المواجهة قبل الماضية بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 على حساب بنفيكا في الثاني من شهر أكتوبر 2013.