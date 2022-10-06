قرار عاجل من مرتضي منصور قبل مواجهة الزمالك أمام فلامبو البوروندي

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك صرف مبلغ 20 مليون جنيه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء صباح اليوم الخميس قبل مواجهة فلامبو البوروندي في دوري أبطال إفريقيا.



كما قرر رئيس القلعة البيضاء صرف ٨ مليون جنيه للمدربين والأجهزة الإدارية لكل الفرق الرياضية.



وسلم المستشار مرتضى منصور السفير البوروندي في مصر 50 الف دولار مقابل إقامة المباراتين باستاد برج العرب، وحقوق نادي فلامبو في نقل المباراة الأولى من خلال شاشات التليفزيون المصري وفقا للاتفاق المبرم بين المستشار مرتضي منصور والسفير البوروندي.



وكان نادي الزمالك باع لإحدى القنوات المصرية حقوق بث المبارتين حصريا من خلال قناة اون تايم سبورت المملوكة للشركة المتحدة بمبلغ 60 ألف دولار.



وكانت تكاليف الطائرة الخاصة التي ستنقل لاعبي الزمالك إلى تنزانيا والعودة إلى القاهرة بما يعادل أربعة ملايين جنيه.